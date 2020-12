Casper De Norre (OHL): “Wij moeten blijven verrassen”

wielrennen Marc Verbeeck wil in 2021 vijftien koersen organise­ren: “De passie voor de fiets blijft nog altijd even groot”

17 december In 2020 werden er door de coronacrisis heel wat koersen geannuleerd of uitgesteld. Bij de profs kwam het nog relatief goed, maar de elites zonder contract, de vrouwen en de jeugd bleven noodgedwongen in de kou staan. Het is maar de vraag in welke mate het komende jaar beterschap zal brengen. Marc Verbeeck komt alvast met een positieve boodschap.