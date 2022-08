Casper De Norre (OHL) na overwinning op Standard: “Teruggevochten als een hecht team”

voetbal jupiler pro leagueNa de nul op zes bij Antwerp en tegen Club Brugge versloeg een bijzonder efficiënt OHL Standard met 1-3 op Sclessin. “We hadden het in de matchaanhef moeilijk, maar vochten terug als een hecht team, benutten onze kansen. Toen we na de uitsluiting van Nachon Nsingi met z’n tienen verder moesten, bleven we perfect georganiseerd spelen”, zei Casper De Norre.

Coach Marc Brys gaf toe dat OHL het eerste kwart van de wedstrijd moeilijk onder de hoge pressing van Standard uit geraakte. “Bij onze eerste kans stond het 0-1. Toen we er op slag van rust met een prachtgoal 0-2 van maakten, kwam het erop neer weggeefgoals zoals tegen Antwerp en Club Brugge te vermijden. Na de uitsluiting van Nsingi kregen we het nog even moeilijk, maar na de 0-3 van Tamari vonden we de rust terug. Alleen jammer van die late penalty, een clean sheet had nog mooier geweest.”

Negen op vijftien: gezien het behoorlijk zware programma van de competitiestart is dat een uitstekend tussentijds rapport. Vooral als je beseft dat OHL het nog steeds zonder nieuwe spits moest doen. Alhoewel, de jonge Nachon Nsingi deed het weer meer dan goed en scoorde opportunistisch zijn tweede van het seizoen. Tegen Club Brugge zag de VAR hem enkele centimeter buitenspel lopen, of hij had er al drie gemaakt.

De komende wedstrijd(en) zal de revelatie van het seizoensbegin er niet bijlopen. Dit na zijn te drieste tackle — voet vooruit — die hem vroeg in de tweede helft de uitsluiting kostte. Het pleit voor OHL dat het met tien tegen elf vrij probleemloos overeind bleef.

Patris assistenkoning

“Wij speelden volwassen”, zei Ewoud Pletinckx, die op zijn 21ste weer de verdediging leidde als een routinier. Links naast hem in de driemansdefensie liep voor het eerst de van Club Brugge overgenomen Federico Ricca, die een sobere en foutloze partij speelde. Rechts van Pletinckx deed Louis Patris weer van zich spreken. Met vier beslissende voorzetten is hij – nota bene als centrale verdediging – momenteel de assistenkoning in 1A. Wat een seizoensbegin voor de pas 21 geworden jongeman uit Gembloers, die leerde voetballen bij Standard. Eind vorig seizoen bij OHL groeide hij uit tot een topper, nadat de staf en vooral Marc Brys veel tijd en moeite in hem stak en hijzelf honderd procent voor het voetbal ging leven.

Opvallend zondag was het feit dat topaanwinst Holzhauser niet startte en ook niet van de bank kwam. Een tactische keuze van Marc Brys. “Ik koos voor meer diepgang en snelheid langs de flanken”, zei hij.

Maandag maakte OHL de transfer van de Poolse jeugdinternational Aleksander Buksa (19) bekend. Hij stapte een jaar geleden over van Wisla Krakau naar Genoa FC. De 1,89 meter grote diepe spits werd hier en daar al ‘de nieuwe Lewandowski’ genoemd. Wat voorbarig, want verder dan vier korte invalbeurten kwam hij vorig seizoen niet. OHL huurt hem voor één seizoen, met aankoopoptie. “Hij is een groot talent met een enorm potentieel”, zegt Marc Brys.

Of Buksa zaterdag al aan Den Dreef tegen Oostende speelgerechtigd zal zijn en voldoende matchritme heeft om de plaats van de hoogstwaarschijnlijk geschorste Nsingi in te nemen, is nog niet duidelijk. OHL is trouwens nog bezig met een extra spits die eerstdaags verwacht wordt.

Wat met Maertens-Tamari?

Intussen lekte uit dat er buitenlandse interesse is voor Mousa Tamari en dat Club Brugge ‘geïnformeerd’ heeft naar Mathieu Maertens, als één van de mogelijke vervangers van Hans Vanaken die hoogstwaarschijnlijk naar West Ham verhuist. Maertens zou evenwel pas de derde keuze van Club Brugge zijn. Voor OHL is het te hopen dat beide sterkhouders gewoon in Leuven blijven.

In de slotfase op Sclessin moest kuitenbijter Malinov geblesseerd van het veld worden gedragen. “Ernstig lijkt zijn blessure niet, Kristijan was vooral moe”, knipoogde Marc Brys.

