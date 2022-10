Casper De Norre (OHL) na de zware thuisnederlaag tegen Union SG: “We hadden een beetje een offday”

“Soms zit het scenario van een match tegen en dat was tegen Union het geval. Maar toegegeven, Union was te sterk voor ons vandaag. Eenmaal op achterstand gingen we te overhaast en te slordig spelen. Onze sterkte: veel beweging, de vrije man vinden en onze dominantie opleggen, zagen we niet. Nogal wat jongens die de voorbije twee weken interlandverplichtingen hadden, haalden hun normale niveau niet en oogden vermoeid. Wij waren niet fris en scherp genoeg. Ook na de inbreng van balvaste jongens (Holzhzauser en debutant Kiyine, red.) vonden we de ruimte niet in de rug van de Union-defensie. We waren gewoon niet op de afspraak.”

Casper De Norre had het over “een beetje een offday”. “Van alle teams in 1A geeft Union het minste kansen weg. Als je dan zo ongelukkig 0-2 achter komt, weet je dat het moeilijk wordt. Het was de bedoeling dat wij in de tweede helft ballen in hun rug zouden droppen, maar omdat Union zich diep terugtrok, kwam er dat niet uit. En toen het 0-3 werd, was het helemaal gedaan. Kortom: een offday, zoals elke ploeg er elk seizoen wel een stuk of twee kent.”