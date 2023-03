Casper De Norre en OHL knokken zich naar zege: “We doen weer volop mee voor play-off 2"

Wielrennen beloften Gianluca Pollefliet knap tweede in Nederland­se Rucphen: “Misschien moest ik iets vroeger de sprint beginnen”

Gianluca Pollefliet (21) is goed aan het seizoen begonnen. In de Nederlandse Dorpenomloop kwam hij als tweede over de finish. In een sprint met drie moest hij enkel onze landgenoot Laurenz Rex laten voorgaan. Deze mooie ereplaats in een internationale UCI-koers is een mooie start van de wegcampagne, al blijft de Hammenaar ook oog hebben voor de piste.