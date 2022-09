Casper De Buysscher en KSV Oudenaarde ontvangen kampioen Sparta Petegem: “Eerste waardemeter”

“Omdat we tot nog toe met Torhout en Erpe-Mere twee nieuwkomers in tweede nationale bekampten”, verduidelijkt de jonge aanvaller. “We weten nog niet goed waar we staan. Petegem wordt een waardemeter. Aan het elftal waarmee het vorig seizoen de titel pakte, is weinig veranderd. Het is een ploeg die altijd meedraait in de top vijf. Vorig seizoen verloren we op Petegem onverdiend met 1-0. In de laatste match van de competitie, toen zij al kampioen waren, namen we revanche en wonnen we met 4-3. Nadat we tot 4-0 uitliepen. Ik scoorde die vierde goal. Gelukkig maar. Anders was het niet gelukt om sportief weerwraak te nemen.”

Dat vierde doelpunt was voor De Buysscher ook de vierde van het seizoen. Hij tekende ook voor acht assists. “Vorige competitie ben ik niet alle matchen gestart”, gaat de Oudenaardist voort. “Dit seizoen hoop ik tot een vaste waarde uit te groeien. Tien goals en evenveel assists, dat is mijn ambitie. Assists heb ik nog niet. Ook al scoorden we tegen Torhout vijf keer, toch was ik geen enkele keer aangever.”

Maes ex-ploegmaat

Iets waar hij thuis tegen Petegem verandering in probeert te brengen. De samenwerking met de ervaren Jérôme Mézine lijkt steeds beter te lopen. “Jérôme was in de terugronde van vorig seizoen enkele keren geblesseerd, zo veel speelden we niet samen”, vertelt De Buysscher. “Tijdens de voorbereiding speelde ik vooral met Milan Cambier. Tot hij geblesseerd uitviel. Jérôme is een ander type dan Milan, maar onze wisselwerking wordt beter.”

Bovendien heeft trainer Stefan Leleu in vergelijking met de vorige competitie meer mogelijkheden. Iets wat De Buysscher besefte toen hij zijn overeenkomst bij KSVO verlengde, want hij genoot wat belangstelling. “Ik kreeg enkele voorstellen die financieel beter waren, maar voor mij is het interessanter nog een jaartje bij Oudenaarde te blijven”, besluit de laatstejaarsstudent handelsingenieur, die zaterdagavond vaak oog in oog zal staan met centrale verdediger Maxime Maes. “Bij Zulte Waregem deden we een deel van onze jeugdopleiding samen.”

Lees ook: meer voetbal in 2NA