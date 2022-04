Casey Benson staat met Limburg United voor uitmatch: “We mogen BAL Weert zeker niet onderschatten”

BASKETBAL BNXT LEagueT1 Raymond Westphalen en zijn boys blijven winnen. In de Silver League leed Limburg United nog maar één nederlaag. De Belgische play-offs halen is praktisch onmogelijk, maar de staf blijft erop hameren dat de spelers van United alles moeten blijven geven. Dit weekend wacht een verplaatsing naar BAL Weert.

Limburg United opende de Silver League met een thuisoverwinning tegen dat jonge Nederlandse team. Er worden veel Limburgse supporters verwacht, want Weert is net over de grens in de buut van Hamont-Achel. De laatste wedstrijden kreeg United het niet onder de markt. Enkele spelers halen niet het niveau van de periode tijdens de voorbereiding op de bekerfinale.

Wel is de klasrijke Amerikaanse point-guard Casey Benson, vorig seizoen sterk in Slovenië, weer aan het groeien naar zijn niveau, toen hij het team kwam uit de nood helpen. Zijn transfer is een schot in de roos en Benson wil met United een sterk slotoffensief inzetten. “We zijn profs en verplicht om tussen de lijnen te komen met de bedoeling om voluit te gaan voor de overwinning”, steekt de 27-jarige intelligente spelverdeler van wal. “In de eerste wedstrijd tegen het Nederlandse team wisten we in de Alverberg het jonge Weert te verslaan. Het werd toen geen zege met de vingers in de neus. Weert is een hardwerkend team dat blijft knokken tot de laatste snik. Voor eigen publiek zullen ze zeker nog een tandje bijzetten. We zijn dus gewaarschuwd en zullen gemotiveerd en gefocust aan de opworp moeten verschijnen. Van onderschatting mag geen sprake zijn.”

De laatste weken is het spel iets minder. Ik heb soms de indruk dat het team zich na de bekerwinst niet meer volledig kan opladen. Of vergis ik mij?

“Ik kan je opmerking begrijpen, maar ben het niet helemaal eens. In Den Haag wonnen we toch op cruise control. Akkoord, tegen Yoast United speelden we wisselvallig, maar dat kan gebeuren. Ik ga het niet onder stoelen of banken steken dat het spelen van een bekerfinale iedereen in een extase brengt. Het team was toen voor 200% gemotiveerd, nu is dat inderdaad minder. Anderzijds, we blijven hard werken op training en als één blok willen we weer naar onze beste vorm groeien. Ook voor mijzelf liep het enkele weken iets minder, omdat ik ook terug in het ritme moet komen van voor mijn blessure.”

“Of ik volgend seizoen nog bij Limburg United speel? Waarom niet? Ik heb nog een contract voor volgend seizoen en voel mij bij United uitstekend. Mijn avonturen in andere Europese competities waren leerrijk, maar de BNXT-League is echt een mooi project. Volgend seizoen spelen we ook Europees en de basis van dit team zal behouden blijven. Enkele gerichte transfers en dit United zal een rol van betekenis spelen.”

Je liet bij je aankomst onmiddellijk een goede indruk. Iedereen in de club is vol lof over je ingesteldheid en prestaties. Ben je zelf tevreden?

“Ik werd hier uitstekend opgevangen. De aanpassing verliep dus vlot en dat is belangrijk in een nieuwe omgeving. De ‘Lucky Bastards’ zijn geweldig op alle vlakken. Die mensen staan dag en nacht klaar voor het team. Een speler moet zich bij een club thuis voelen. Ik ben tevreden over mijn prestaties, maar het zal de komende weken nog beteren.”

