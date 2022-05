Caruur-spelers starten met ambitie aan de beachmanche in Kortrijk: “We gaan voor winst”

Dit weekend wordt in Kortrijk de derde manche van het Belgisch kampioenschap beachvolleybal - men spreekt voortaan over de ‘Geberit Beach Tour’ - georganiseerd. Terug op de Grote Markt en niet meer aan het sportcomplex van de Lange Munte. De eerste twee edities in Haacht en Hechtel brachten al spektakel met Gilles en Louis Vandecaveye als eindwinnaars bij de mannen.

Hoe het in Kortrijk zal aflopen, is helemaal niet te voorspellen, want de grote kanonnen stappen in het Belgisch circuit. We sommen even een paar topduo’s op, die vanaf nu aan de ‘Geberit Beach Tour’ zullen deelnemen. Tom van Walle en Dries Koekelkoren, Dennis Deroey en Martijn Colson, maar ook Bob Douwen en Joppe Paulides zullen er bij zijn. Stuk voor stuk topvolleyballers die in het verleden het BK beach wonnen. De broers Vandecaveye moeten zondag ongetwijfeld flink aan de bak in hun thuisstad Kortrijk.

Aanpassen

“We gaan proberen om het hen moeilijk te maken, hé”, blikt Martijn Colson vooruit. “We gaan snel weten welk niveau we kunnen halen. Ik deed reeds mee in Haacht, samen met Tim Verschueren. Dennis Deroey was actief in Hechtel met Jos Urnaut aan zijn zijde. In Kortrijk spelen we dit weekend voor het eerst samen tijdens deze nieuwe campagne. We trainden nog maar één keer. Maar het wordt zeker leuk, het wordt zeker spannend.”

“De zandgewenning zal ons toch parten spelen”, vermoedt de lange middenblokker van Caruur Gent. “Springen, de timing verzorgen, bewegen en verplaatsen. Het vergt toch een flinke aanpassing in het zand. Het einddoel is om halfweg augustus de finale van de Masters te bereiken. En we willen nog eens Belgisch kampioen worden. De ambitie is er, nu het niveau nog opbouwen en dan komen we er wel.”

“Het zal dit weekend een heel ander niveau worden”, weet ook Gilles Vandecaveye. “Tegen al die topteams die er vanaf nu bij komen zullen we ons beste spelpeil moeten tonen. Zonder schrik, niet te veel nadenken en knallen. Er hoort ook een beetje geluk bij, met de loting. Maar er bestaat geen twijfel dat we in Kortrijk, in onze eigen omgeving, onze derde manche op rij willen winnen”, besluit de aanvaller van Caruur Gent.