Caruur Gent wil hun derde doelstelling van het seizoen waarmaken: “Een vijfde plaats zou helemaal historisch zijn”

Caruur Gent heeft zijn tweede wedstrijd van de ‘Qualification Round’ in Maaseik verloren en zal vanaf volgende week de ‘Challenge Final Four’ betwisten. Dan pas volgt de eindafrekening in verband met de plaatsen vijf tot acht in de EuroMillions League. Het team van coach Jan Van Huffel wil in de nacompetitie hun huidige status bevestigen, want Gent is momenteel een ploeg waarmee iedereen rekening houdt.

“We waren toch ontgoocheld na onze ontmoeting in het verre Maaseik”, zucht coach Van Huffel. “Om kansen te maken op een overwinning tegen de Limburgse topploeg, moeten we allemaal dicht bij ons maximum zitten. Wanneer je beseft dat je eigenlijk veel beter kunt dan hetgeen we in Maaseik getoond hebben, dan pikt dat een beetje. We kunnen beter, maar de verdienste gaat ook naar de Limburgers. Maaseik had zich zeer goed voorbereid.”

Ontvangst in het Gentse stadhuis

“Misschien heeft de match in het midden van de week er wel mee te maken, maar niet iedereen was top woensdagavond”, beseft Jan Van Huffel. “In de derde set draaide het team beter, maar we konden het niet doortrekken in de vierde set. We hebben met Caruur Gent een reeks kwalitatief hoogstaande wedstrijden afgewerkt. We zijn dichter aan het opschuiven naar de topploegen in België, maar het is nog niet ‘close enough’. Dat wordt de volgende stap.”

“Vrijdag worden we in het stadhuis van Gent ontvangen en worden we in de bloemen gezet als bekerwinnaar van 2022", verkondigt de coach van Caruur Gent. “Eventjes tijd voor ontspanning, maar volgende vrijdag moeten we er opnieuw staan. Dan wordt de eerste match van de eindronde gespeeld tegen Aalst of Leuven. We willen tijdens de eerste thuiswedstrijd van deze nacompetitie tonen dat we zo hoog mogelijk willen eindigen. Dan moet het meteen raak zijn.”

“We willen dit jaar in schoonheid afsluiten”, blijft Jan Van Huffel ambitieus. “Twee doelstellingen hebben we al kunnen aanvinken. We hebben de beker gewonnen en we hebben een Europees ticket veroverd. Als we nu nog op de vijfde plaats kunnen eindigen, dan is ons uniek seizoen helemaal geslaagd. Dat is nog nooit gebeurd in de Gentse volleybalgeschiedenis.”