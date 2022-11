Caruur Gent sleept zich met veel wilskracht naar de zege tegen Guibertin: “Als team gevochten”

“Ik durf te stellen dat we twee punten gewonnen hebben”, beweert Jan Van Huffel. “We hadden weliswaar een 2-0-voorsprong opgebouwd, gedreven door sterke opslagen van Gilles Vandecaveye. De derde set hebben we de winst na een 16-13 tussenstand toch wel een beetje afgegeven. Ook in de vierde set werden, zeker tot 16-21, niet alle kansen benut. Maar de slotset was er weer eentje dat op karakter en wilskracht gewonnen werd. We hebben gevochten als een hecht team, daarom spreek ik van gouden punten.”

Frisheid

“Natuurlijk ben ik niet blind voor het feit dat de frisheid bij de jongens na twee sets langzaam verdween”, stelt de trainer-coach van Caruur Gent vast. “Eigenlijk is dat logisch. Dinsdag en donderdag hadden we lange reisdagen achter de rug. Woensdag stond in Turkije de CEV Cup op het programma. Het was een energievretende confrontatie met Arkas Spor uit Izmir. Dat hebben we vandaag gevoeld.”

“Hadden we frisser kunnen volleyballen, was winst in de derde of de vierde set wel mogelijk geweest”, denkt Jan Van Huffel. “Let op, Guibertin heeft het uitstekend gedaan tegen ons. Maar nog meer ‘chapeau’ voor mijn team omdat zij die tiebreak toch nog met winst konden afsluiten. Na deze zware match mag er vastgesteld worden dat Gent en Guibertin de twee revelaties van het seizoen zijn. Maar er komt nog veel op ons af. Het niveau in de ‘Lotto Liga’ is zeker niet gekrompen. Meer en meer teams zijn fel aan elkaar gewaagd.”

Het nieuws dat er over een BeNeLiga wordt gesproken, vindt de Gentse trainer positief. “Het is goed dat een externe firma de mogelijkheden zal onderzoeken. Wanneer andere ploegen uit het buitenland bij onze Belgische competitie zouden aansluiten, dan moet het wel een toegevoegde waarde zijn. Anders heeft het geen zin.”

