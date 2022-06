Caruur Gent kent zijn eerste Europese tegenstander: “Arkas Spor Izmir eindigde vierde in de sterke Turkse competitie”

volleybal CEV CupHet team van Caruur Gent is al een lange tijd bekend. De new-look ploeg wordt een mooie mix van ervaring en aanstormend talent. De spelers van de bekerwinnaars houden hun conditie op peil met beachvolleybal, maar ook in het talententeam van hun land. Voor Tobias Kjær en Niclas Breilin zelfs met het internationaal programma van de nationale ploegen uit Denemarken en Finland.

De mannen van Caruur, dus ook de nieuwe aanwinsten Kobe Brems, Hugo Fisher en de Fransman Abdel-Aziz Doumbia, willen in drie competities uitblinken. De EuroMillions League, de Belgische beker en de CEV Cup. “Vooral het hele Europese verhaal is nieuw voor ons”, bevestigt trainer-coach Jan Van Huffel. “Het was dus een enerverende namiddag voor iedereen van onze club tijdens de loting van de Europese bekers in de gebouwen van de CEV in Luxemburg.”

Kwaliteit en ambitie

“Uiteindelijk kwam Arkas Spor Izmir uit de bus als eerste tegenstander in de CEV Cup”, vervolgt de Gentse trainer. “Het is een stevig team dat vorig jaar de Turkse beker won en tevens vierde eindigde in de sterke competitie van Turkije. Glenn Hoag is daar de sportieve leider, hij is een gerenommeerde trainer-coach uit Canada. Hij heeft voor volgend jaar zijn zoon Nicolas Hoag binnengehaald. Dat is een ervaren topaanvaller van twee meter lang. Die eerste versterking schept al een duidelijk beeld over de kwaliteit en de ambities van de Turkse ploeg.”

“We mogen meteen de zestiende finales afwerken”, juicht Jan Van Huffel. “Even was er sprake om voor de aanvang van het seizoen een voorronde van deze CEV Cup te spelen. Gelukkig heeft de Europese Federatie de planning gewijzigd. Hoe dan ook, het wordt ongetwijfeld een fijne eerste ervaring op de internationale volleybalscène voor Caruur Gent. We weten dat dit nieuws zal rondgaan bij de Turkse supporters. We spelen - dat moet nog bevestigd worden - op 9 november eerst thuis in onze eigen Edugo Arena. Een week daarna vliegen we naar Turkije voor de terugwedstrijd. De spanning was reeds voelbaar tijdens de loting. Wanneer de datum van ons Europees debuut dichterbij schuift, zal de opwinding in Gent zeker nog stijgen.”

