Caruur Gent is klaar met het huiswerk voor volgend seizoen: “Gewapend om op drie fronten te kunnen strijden”

VOLLEYBAL EUROMILLIONS LEAGUECaruur Gent heeft zijn selectie voor volgend seizoen rond. Trainer-coach Jan Van Huffel, komende maandag genomineerd als ‘Best Coach of the Year’, is gelukkig met zijn vernieuwd team. Negen van de tien spelers van de huidige ploeg blijven de bekerwinnaar trouw. Het Caruur-team wordt aangevuld en versterkt met drie jonge, beloftevolle talenten.

De eerste aanwinst is Kobe Brems (22). Hij is momenteel met Menen nog volop in strijd om de Belgische titel. Dat is dus Belgische top. Brems was vorige zomer al actief als spelverdeler bij de nationale ploeg. Hugo Fischer (22) - een Franstalige Belg - komt, net als Brems, uit de topsportschool in Vilvoorde, maar verkoos heel snel zijn studies voort te zetten in de USA. De 2m03 lange hoofdaanvaller speelde er in de hoogstaande universiteitscompetitie bij de ‘Grand Canyon University’ en staat gekend als een groot talent. De laatste speler die de Gentse selectie helemaal compleet maakt, is een Fransman. Abdel-Aziz Doumbia (20) is een hoekaanvaller - explosief en atletisch - die bij Toulouse en Saint-Nazaire Volley Atlantique furore maakte.

Talent bundelen met ervaring

“Natuurlijk mogen we onze succesvolle spelers van dit jaar niet vergeten”, laat sportief manager Dimitri Devriese weten. “Met spelverdeler Tim Degruyter, aanvallers Gilles Vandecaveye, Anshel Ver Eecke en Jente De Vries wisten we de belangrijke ervaring in onze ploeg te behouden. Ook middenspelers Martijn Colson en Chris Ogink kennen de Belgische EuroMillions League heel goed. Jome Vandamme verhuist als opposite naar de middenpositie. Een hele uitdaging voor onze veelzijdige speler. Ten slotte zijn we heel verheugd dat we onze Scandinaviërs, aanvaller Tobias Kjær en libero Niklas Breilin bij de club konden houden. Zij bloeiden de voorbije maanden helemaal open. Thiemen Ocket is de enige speler die de club verlaat. Hij gaat naar Menen.”

“Over de nieuwe aanwinsten kunnen we nog vertellen dat Fischer vorig seizoen en ook dit jaar tot de nationale selectie van de Red Dragons behoort”, aldus nog Devriese. “Hugo is nog niet zo gekend, maar wees gerust, je zal nog van hem horen. Abdel-Aziz Doumbia was lid van de Franse selectie bij de U19 en U21. Hij speelde tegen de Young Red Dragons een memorabele 3-2-match met onder meer Thiemen Ocket, Lennert Van Elsen, Simon Plaskie en Wout D’Heer in het Belgische team, allemaal ex-spelers van Caruur Gent.”

Juiste keuzes

“Deze feiten bewijzen nogmaals dat we een ideale ‘doorgroeiploeg’ zijn”, benadrukt de sportieve manager van Caruur Gent. “Budgetair en sportief hebben we ongetwijfeld de juiste keuzes gemaakt. We zullen gewapend zijn om op drie fronten - de Europese CEV Cup, de nationale competitie en de Belgische beker - te strijden. Alles is volledig op punt gezet tijdens uitgebreide gesprekken met de spelers en de managers. Dat mannen in de loop van het seizoen verdwijnen en afhaken, zullen we niet meer meemaken.”

“Onze sportieve cel, met hoofdtrainer Jan Van Huffel - kandidaat voor de titel van ‘coach van het jaar’ - start aan zijn vijfde seizoen - en zijn assistenten Tom Roose, Bram Van Ghelue, physical trainer Nick Audoorn en scouter Marnix Acar, zullen daar wel voor zorgen. Onze volledige coaching staff blijft dus ook aan boordt en dat zorgt vooral voor veel tevredenheid”, besluit Devriese.

