Caruur Gent en Jente De Vries staan voor twee confrontaties tegen Roeselare: “Onze gedrevenheid kan ons heel veel helpen”

VOLLEYBALNa tal van onderbrekingen begint Caruur Gent aan zijn inhaalprogramma in de EuroMillions League en in de Belgische beker. Zaterdag staat de kwartfinale van de Beker van België tegen Knack Roeselare op de nieuwe aangepaste kalender. Woensdag neemt de Gentse ploeg het opnieuw op tegen de onklopbare West-Vlamingen.

Het enige verschil: morgen speelt het team van coach Jan Van Huffel de bekerontmoeting in eigen huis, volgende week wordt de competitiewedstrijd in de Tomabelhal van Roeselare afgewerkt. “Dat zal voor weinig verschil zorgen”, beseft Jente De Vries. “Roeselare is en blijft een topteam. Uit of thuis, het maakt hen niet uit.”

“Ook wij hebben trouwens voor beide confrontaties dezelfde opdracht. We zullen twee keer flink aan de bak moeten om de ongeslagen West-Vlamingen te bekampen. Die mannen zitten echt goed in de flow, maar wij bewezen vorige week tegen Menen dat het - zelfs na een wekenlange volleybalstilte - bij Gent ook in stijgende lijn gaat. Al was ik na twee sets stikkapot, toch hebben we meer dan twee uur gespeeld. We zaten allemaal aan onze limiet. Dat is echt geen excuus voor het jammerlijk verlies na vijf intensieve sets. Onze gedrevenheid heeft ons overeind gehouden. Diezelfde drive zal ook tegen Roeselare belangrijk worden. Zeker tijdens moeilijke momenten, die we ongetwijfeld zullen beleven.”

Elke wedstrijd presteren

“We hebben geen enkele voorkeur. Onze accenten liggen niet anders bij een bekermatch tegenover een ontmoeting in de nationale competitie”, gaat de Nederlandse volleyballer van Caruur Gent voort. “Vooral tegen een team als Roeselare moet je voluit durven gaan. We moeten elke wedstrijd presteren.”

Jente De Vries is, na een tussenstop van twee jaar in Menen, terug bij het Gentse team. “Ik heb met veel plezier twee seizoenen in Menen gevolleybald”, verklaart de twee meter lange hoofdaanvaller. “In Gent voelde het echter meteen als thuiskomen aan. Caruur Gent heeft me met open armen ontvangen. Het gaf een vertrouwd en een fijn gevoel. Het team zit ook mooi in elkaar. We hebben nog heel wat werkpunten, maar we zijn op de goede weg.”