Carnaval in Aalst duurt weekje langer: Okapi verpulvert Limburg in eerste match van Elite Silver

Okapi Aalst probeerde meteen alle goede intenties in de Silver League om te zetten in daden. In geen tijd stond er een 28-14-voorsprong op het bord. De thuisploeg drukte in die eerste helft door. Price en Maras zetten de wedstrijd helemaal naar hun hand. Het duo beheerste de rebound (samen 15 rebounds) en scoorde ook de nodige punten (samen 37 punten). Bij de rust stond er al een geruststellende 55-31-tussenstand op het bord. Na de herneming sputterde de Aalsterse motor even. De Limburgers wonnen dat derde quarter (15-17), maar verdere dreiging was er nooit. Finaal haalde de thuisploeg het met duidelijke 102-67-cijfers. Na het bekerweekend gaat Okapi op bezoek bij Amsterdam. Die ploeg won nog geen enkele wedstrijd in deze competitie. Een geslaagde start in de Silver League lijkt dus in de maak.

Het woord van de coaches

Na afloop van het duel was coach Thomas Crab op de persconferentie tevreden over het vertoonde spel. “Ik denk dat de cijfers voor zich spraken. Vanaf de eerste minuut tot de allerlaatste minuut behielden mijn spelers de controle over het gebeuren. Het was een collectieve prestatie. Ik geef grif toe dat er enkele slappere momenten waren (Crab verwijst naar het derde quarter, red.), maar die hadden nauwelijks invloed op het spelbeeld. We kunnen stellen dat we een goede start hebben genomen in de Silver League.” Zijn collega Radenko Varagic kon niet anders dan de thuisploeg feliciteren. “Wij beschikken niet over de ervaring die Okapi Aalst wel heeft. We weten dat er werk aan de winkel is de komende weken. Dat geldt trouwens voor alle Nederlandse clubs in de Elite Silver. De Nederlandse ploegen moeten stappen voorwaarts zetten. Wij hebben 38 procent van onze vrijworpen omgezet, Okapi 70 procent. Dan wordt het moeilijk om matchen te winnen.”