Carnaval Aalst begint dit jaar één dag vroeger in Aalst: Okapi zet een eerste polonaise in tegen Brussels

Okapi leek zich het best aan te passen een de speciale carnavalomstandigheden. Joshua Price tekende meteen voor negen punten en zorgde bij 14-8 voor een eerste kloofje. De bezoekers lieten echter niet begaan en Deroover – door het publiek niet meteen omarmd als de nieuwe prins carnaval – zorgde met enkele afstandsbommen voor de terugkeer. Op het einde van de eerste helft kende Okapi een tweede sterke periode. Maras en Ledegen boden een alomtegenwoordige Price goed steun. Het zorgde voor een 41-36 ruststand. Joshua Price had tot dan de sleutel van de match in handen gehad. “Ik denk dat we een volwassen eerste helft gespeeld hebben. Akkoord, in het begin van het tweede quarter kwam Brussels sterk opzetten, maar we vonden snel een antwoord op hun spel. Het zorgde ervoor dat we met een voorsprong van vijf punten aan de tweede helft konden beginnen. Wat ik van de sfeer vond? Die kan je moeilijk met woorden beschrijven. Die uitbundige feeststemming maakte ik nooit eerder mee. Dat maakt van Okapi de unieke club zoals me vooraf werd voorgesteld.”