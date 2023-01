Carmelo Nieddu (Pibo Bilzen) verwacht vrijdag een bomvolle De Kimpel voor de match van de waarheid tegen Malle: “Winnen is een must”

FUTSAL EERSTE NATIONALEHet zal spannen vrijdagvond in sporthal De Kimpel in Bilzen. Pibo Belisia ontvangt dan concurrent Malle in de strijd voor de tweede dalersplaats in de hoogste afdeling van het Futsal. Promovendus Pibo wacht nog steeds op de eerste overwinning en telt drie punten minder dan Malle. Bij winst wordt de strijd om het behoud nieuw leven ingeblazen en mag Belisia weer hopen. “Ik heb een goed gevoel. Met de steun van een bomvolle sporthal moeten we ons langs Malle kunnen hijsen”, klinkt trainer-coach Carmelo Nieddu hoopvol.

De laatste wedstrijden zit er meer vaart en maturiteit in Bilzerse ploeg. Zo verloor Pibo vorig weekend nipt met 5-4 cijfers in en tegen Topsport Antwerpen. “Wat we nodig hebben is een overwinning, met goed spel schiet je in dit stadium van de competitie niet veel op”, zegt Carmelo Nieddu. “Al zijn de prestaties van de laatste wedstrijden inderdaad wel hoopgevend. En dat scheelt. We startten de competitie met een vrij kleine en onervaren kern. En laat ons eerlijk zijn, we kwamen ook kwaliteit tekort. We werden op snelheid gepakt en gingen soms met hoge cijfers de boot in. Inzet en kameraadschap is in deze reeks niet voldoende. Met de komst van Sven Sleypen, Sami Afkir, Guust Vanhove en Zakaria El Mansouri kwam er meer ervaring in het team en stonden we sterker op het terrein.”

Winnen tegen Malle is noodzakelijk

Vrijdag komt concurrent Malle op bezoek. Met minder dan een driepunter mogen jullie niet tevreden zijn? “Er resten ons negen wedstrijden. In principe hangt de competitie niet van één wedstrijd af. Maar die van vrijdag is toch wel uiterst belangrijk”, vervolgt Nieddu. “Tegen een rechtstreeks concurrent moet je winnen. Een zege geeft de ploeg een nieuw elan en vertrouwen. Daarenboven komen de zogenaamde “mindere” goden nog bij ons op bezoek. Of we dit belangrijk duel op een speciale manier hebben voorbereid? Iedereen kent het belang van deze wedstrijd. We hebben wel de automatismen verder ingeoefend en afspraken gemaakt. Maar die moeten ook op het veld uitgevoerd en nageleefd worden. Conditioneel en mentaal zijn we er klaar voor. Nu moeten we alleen nog rustig blijven en niet gaan stressen.”

Bomvolle sporthal De Kimpel

Het futsal leeft opnieuw in Bilzen. Alle thuiswedstrijden worden steeds druk bijgewoond. De steun van het publiek kan de spelers een hart onder de riem steken? “Er wordt in Bilzen hard gewerkt. Zowel het clubbestuur, de staf en de spelers gaan er voor de volle honderd procent voor. Als je ziet van waar we komen en hoe we groeiden. Chapeau hiervoor. Bedoeling is dat we een vaste plaats in deze reeks verwerven. Daarom moeten we er alles aan doen om ons dit seizoen te handhaven. Daarna kunnen we opnieuw stappen voorwaarts zetten. We kunnen vrijdag dan ook alle steun van onze supporters gebruiken. Omwille van het belang van deze wedstrijd verwacht ik dan ook een bomvolle en kolkende sporthal. Samen met hen geloof ik in die eerste overwinning. We gaan er voor”, klinkt de Bilzerse coach strijdvaardig.