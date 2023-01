Carlo Lavigne, bezig aan zijn laatste maanden als T1, ziet KHO Bierbeek dure punten verliezen tegen Melsbroek: “Ik blijf sowieso actief binnen de sportieve cel”

Balen dus binnen het Bierbeekse kamp, zoveel is wel duidelijk. “Dat we in een mindere periode zitten, daar kunnen we niet omheen”, beseft Carlo Lavigne. “Langs de andere kant, tegen Melsbroek hadden we altijd de volle buit moeten pakken. Tot kort voor affluiten stonden we 2-1 voor, maar een foutje in de zestien kwam ons duur te staan. Heel zuur, want we wilden maar al te graag dat mentale voordeel pakken op concurrent Fenixx Humbeek door hen virtueel te passeren in het klassement. We hebben ook voldoende kansen gehad om de zege over de streep te trekken, maar efficiëntie voor doel is natuurlijk ook een kwaliteit. Chapeau hoe de jongens zich terug in de wedstrijd hebben geknokt na die vroege achterstand. Alleen lieten ze zich na de pauze wat meeslepen in hun enthousiasme en wilden ze het te veel in hun eentje forceren.”