Carlitos moet ARB Hamme mee op sleeptouw nemen: “Ik voel me helemaal thuis in Vlaanderen”

Carlos Hernando D’ Amato Martinez (26) trekt zich van die beslommeringen terecht weinig aan. Wie? Carlos Hernando D’ Amato Martinez. Een lach volgt. “Je mag ook Carlos zeggen. Of Charly. Velen spreken me aan met Carlitos. Kies maar. Ik ben sinds deze zomer bij de club en ik moet zeggen dat het me goed bevalt. Ik voel me helemaal thuis in Vlaanderen. Het menselijke contact vind ik zeer belangrijk, ik moet me goed voelen in een groep om te kunnen presteren. Dat is hier het geval. Hamme slaagt er duidelijk in om professionalisme te koppelen aan een warm gevoel.”

Dubbele nationaliteit

De roots van Carlitos liggen in Argentinië. “Ik ben inderdaad opgegroeid in Zuid-Amerika, maar heb een dubbele nationaliteit. Mijn opa was een Italiaan. Vandaar mijn Italiaans paspoort. Ergens was het ook logisch dat ik in de Italiaanse competitie terechtkwam. Vorig jaar was ik aan de slag bij Ecosistem Lamezia. Daar nam ik het in de play-offs op tegen Isaias Furtado. Die is nu mijn ploegmaat geworden bij Hamme. Furtado won de slag, zodat we niet konden promoveren naar eerste nationale. Natuurlijk heeft die nederlaag geen sporen nagelaten. Furtado is gewoon een fijne ploegmaat.”

Dezelfde intensiteit

In welke mate is het futsal in Italië verschillend van dat in ons land? Carlitos is duidelijk. “De verschillen zijn niet zo groot, het gaat vaak om details. In Italië was het bij momenten meer fysiek. Elk land heeft zijn eigenheid, maar uiteindelijk is de intensiteit van het spelletje overal hetzelfde. Hamme betaalt als nieuwkomer soms nog wat leergeld. Op zich is dat normaal. Verliezen tegen Antwerpen of Charleroi hoort bij het leerproces. Het is tegen de ploegen van ons niveau dat we de punten moeten pakken. Tot nu toe lukte dat goed. Enkel tegen Moeskroen leden we een echte uitschuiver.”

