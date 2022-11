Carl Deviaene (T1 KSK Vlaamse Ardennen): “Een extra jaartje zou kunnen, want we zitten op dezelfde golflengte”

voetbal eerste provincialeKSK Vlaamse Ardennen-trainer Carl Deviaene had met het bestuur van de club al een eerste verkennend gesprek over volgend seizoen. Eigenlijk was de 56-jarige leerkracht van plan om op het einde van deze competitie te stoppen als trainer. Misschien doet hij er toch nog een jaartje bij.

“We zitten op dezelfde golflengte”, verduidelijkte de Ronsenaar kort na de 2-0-zege tegen SK Munkzwalm. “Vooral over hoe de kern er voor volgend seizoen moet uitzien. Kunnen we op het einde van deze competitie nog niet promoveren, moeten we erover waken dat we volgend seizoen gewapend zijn om mee te doen voor de promotie. Dit seizoen is nog lang, we zien wel. Een extra jaartje zou misschien wel kunnen. Want de sfeer zit goed, het is plezierig om trainingen en wedstrijden te leiden en ik merk dat er kwaliteit zal bijkomen.”

Top vijf mogelijk

Dankzij de driepunter tegen Munkzwalm en met een thuiswedstrijd tegen de puntenloze hekkensluiter St-Niklaas in het vooruitzicht (3/12 om 19.30 uur) krijgt Ardennen weer uitzicht op een plaatsje binnen de top vijf. Al beseft Carl Deviaene dat de thuismatch tegen Munkzwalm anders had kunnen lopen.

“Doelman Noë Watté hield ons in de eerste helft enkele keren recht”, gaf hij eerlijk toe. “En spits Amrani Ndikumana haalde, toen Noë geklopt was, een bal van de doellijn. Niet dat we voor de rust onder lagen, maar de tegenprikken van de bezoekers waren gevaarlijker. Munkzwalm had drie of vier hele goeie kansen, wij één of hooguit twee kleinere. Inderdaad, Noë bleef goed recht. Eén op één is hij redelijk sterk. Of er twijfels waren? Ja en neen. We kennen Noë al langer dan vandaag, maar doordat Niels De Prez altijd speelde kreeg hij tot nog toe weinig kansen. Hij lijkt deze kans met twee handen te grijpen. Op Melsele presteerden we collectief slecht, maar Noë was wel op niveau.”

Rode schorsing

Tegen Zwalm verraste Deviaene met Marvin Foucart als linksachter. Ten nadele van Pieter Vandenabeele die op de bank startte en de volgende drie matchen geschorst moet toekijken. “Hij kreeg rood voor natrappen, ik denk dat het beter is om geen verzet aan te tekenen”, besloot Deviaene. “Marvin had dit seizoen in de defensie op één plaats nog niet gespeeld. Nu heeft hij op alle posities gestaan. Je kan altijd op hem rekenen. Bovendien heeft hij diepgang en bewaart hij altijd het overzicht.”

