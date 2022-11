Carl Deviaene (KSK Vlaamse Ardennen): “Als we derde keer op rij verliezen moeten we naar onder kijken”

“We zitten een beetje in de hoek waar de klappen vallen”, zucht trainer Carl Deviaene. “Doelman Niels De Prez viel in de thuismatch tegen Mariakerke uit met een gescheurde achillespees. Zijn seizoen is voorbij. Uit bij Melsele liep Mathias Vanden Berghe een scheurtje in de ligamenten van de enkel op. Op het grote veld in Ronse is Mathias met zijn snelheid een belangrijke troef. Met Mouctar Gassama bracht ik een grote spits in. Ik kan ook schuiven met Ossama Msili. Op training hebben we een en ander uitgeprobeerd.”

Belangrijk derby

Ardennen moet zich tegen Munkzwalm herpakken. Na een nederlaag tegen Mariakerke (0-2) volgde nieuw verlies bij Melsele (3-0). “Tegen Mariakerke hebben we nog vrij goed gespeeld”, blikt Deviaene terug. “Op Melsele niet. Een slecht resultaat na een slechte prestatie: we keerden met een dubbel negatief gevoel terug uit het Waasland. Stel dat we zaterdagavond van Munkzwalm verliezen zullen we naar beneden moeten kijken en wordt het opzet zo snel mogelijk veertig punten proberen verzamelen. Bij winst in dit derby mogen we weer naar boven kijken. We staan op slechts vier punten van de tweede plaats, maar ook slechts vier punten boven de degradatieplaatsen. De top vijf halen is nochtans de ambitie.”

Omschakeling

Deviaene zag Munkzwalm al aan het werk. “We gaan veel werk hebben met die ploeg”, beseft de trainer van KSK Ardennen. “Het is een ploeg met veel ervaring. Gemiddelde leeftijd is 28 tot 29 jaar. Bovendien een groep hechte kameraden die voor elkaar door het vuur gaan. Tegen de betere ploegen hebben we tot nog toe altijd punten gepakt. Dat hopen we door te trekken. Melsele zette vorige zaterdag een laag blok. Daar hadden we problemen mee. We hebben niet de ploeg die op de helft van de tegenstander kampeert en kans na kans schept. We moeten het proberen in de omschakeling, in twee tot drie passen moeten we voorin geraken.”

Zaterdag 19 november om 20 uur: KSK Vlaamse Ardennen-SK Munkzwalm.