Carl De Geyseleer (E. Aalst) na complete offday tegen Oostkamp: “Ik neem nederlaag op mij”

Voetbal tweede nationale AWat een offday was dat voor Eendracht Aalst tegen Oostkamp. Na een doelpunt van Declerck waren de Ajuinen vroeg in de match op achtervolgen aangewezen. Toen thuisdoelman Swinnen halfweg de eerste helft voor handspel werd uitgesloten en Canoot uit vrijschop scoorde, was de match gespeeld en de eerste thuisnederlaag onafwendbaar. Vanhaeren en Claeys diepten met rake kopballen de kloof verder uit.

De thuisploeg was totaal niet bij de les in de aanvangsfase toen Declerck een puike voorzet van Vanhaecke aan de tweede paal in doel verlengde. Een onmondig Aalst had geen reactie in huis op de vroege achterstand en toen doelman Swinnen zich op een diepe bal misrekende en handspel maakte, moest Aalst met tien verder. “Het was een moeilijke fase waarbij ik aarzelde”, gaf de Aalsterse goalie aan. “Ik had een ongelukkige reflex door de bal met de hand te spelen. Dat kan gebeuren in het voetbal. Ik heb geen idee welke sanctie er zal volgen. Hopelijk is de uitsluiting voldoende, want ik miste drie vierden van de match en ben voor deze kleine fout al genoeg gestraft. Als ik de topper tegen SC Lokeren-Temse zou moeten missen, dan moet ik dat accepteren en me onvoorwaardelijk achter mijn ploeg zetten.”

Aanvaller Mbaye werd opgeofferd voor invallersdoelman Van Gerven. De laatste moest meteen zonder opwarming tussen de palen staan en miskeek zich op een vrijschop van Canoot. Aalst kon welgeteld één keer dreigen. Dekuyper kopte op vrijschop van Wantens op doelman Iket. Een loeier van Vanhaecke werd door Van Gerven in hoekschop verwerkt. Op een kopbal van Vanhaeren was de stand-in van Swinnen kansloos.

In een overbodige tweede helft zorgde Claeys met een kopbalgoal voor de 0-4-eindstand. Van Gerven voorkwam een hogere score. Aalst-coach Carl De Geyseleer moest door de schorsing van Geenens, Burssens en Fabris aan zijn ploeg sleutelen en wijzigde zijn veldbezetting. Na afloop was hij niet te beroerd om zijn verantwoordelijkheid in het verlies op te nemen. “Deze nederlaag komt bijzonder hard aan”, zei Aalst-coach Carl De Geyseleer. “Ik opteerde voor een 3-5-2-systeem en stelde vast dat veel jongens naar hun positie aan het zoeken waren. Ik heb de keuze gemaakt en neem het verlies op mij. Na de uitsluiting van doelman Swinnen opteerde ik voor een 3-4-2-veldbezetting om meer druk naar voor te blijven zetten, maar ook dat werkte niet. Waarom Mbaye naar de kant werd gehaald? Hij was van de twee spitsen de minste.”

Aalst ziet na de tweede nederlaag op rij de achtervolgers SC Lokeren-Temse en Oostkamp naderen. “Om het kalenderjaar positief af te sluiten, is winnen op Wetteren een must”, weet De Geyseleer. “Tijdens de winterstop gaan we ons toch wel beraden over extra versterking. Vandaag (zaterdagavond, red.) is gebleken dat de afwezigheid van Fabris moeilijk op te vangen is. Daarom is versterking op het middenveld aangewezen.”

Aalst: Swinnen, Kakudji, Ryckaert, De Vriendt (59' Panneel), George (59' Razzi), Belesi, Van Den Eynde, De Coninck, Wantens, Dekuyper, Mbaye (25' Van Gerven).

Oostkamp: Iket, Willem Broes, Maus, Benoot, Bragard, Vanhaeren, Claeys (78' Van De Maele), Decloedt, Declerck (70'Puskas), Vanhaecke (78' Lannoo), Canoot (62' Dildick).

Doelpunten: 6' Declerck (0-1), 27' Canoot (0-2), 38' Vanhaeren (0-3), 51' Claeys (0-4).

Geel: Ryckaert.

Rood: 23' Wellens.

