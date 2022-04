‘Captain Cam’ McGeehan (KV Oostende) blikt vooruit naar slotmatch op Eupen: “Laten we er een ‘fun game’ van maken”

voetbal Eerste klasse ANu het seizoen in een definitieve plooi ligt, kan KV Oostende rustig toeleven naar de verre verplaatsing op Eupen. Ook de Oostkantonners zijn gered en dus krijgen we misschien een typische eindeseizoensmatch. “Hier begint de voorbereiding op volgend seizoen”, zegt middenvelder en kapitein Cameron McGeehan.

“We speelden absoluut niet onze beste match, maar op het einde pakken we toch dat belangrijke puntje”, kijkt de Engelsman nog even terug op vorig weekend, toen de 2-2 tegen Seraing (in blessuretijd) beslissend was voor het behoud. “Er was toch wat nervositeit. Je begint aan de match met een ruime voorsprong van zes punten op de voorlaatste, maar er stond toch nog veel op het spel. Na affluiten was de opluchting des te groter.”

Job is done

En zo leeft de spelersgroep in alle rust toe naar Eupen, de verste verplaatsing van het jaar. “We willen er een mooie prestatie neerzetten en als team goed voor de dag komen. Laat er ons een fun game van maken en ons nu voorbereiden op volgend seizoen. De druk is weg, the job is done. Deze jaargang beloofde altijd moeilijk te worden: veel nieuwe spelers, nieuwe coaches... Hopelijk kunnen we volgend seizoen een trapje hoger in het klassement spelen.”

Voor McGeehan zelf, die eerder deze week z’n 27ste verjaardag mocht vieren, was dit het seizoen van de wederopstanding. Op tweede kerstdag, thuis tegen Racing Genk, viel hij bij de rust in nadat McGeehan zowat een jaar buiten strijd was met een enkelletsel. “Voor mij was dat het hoogtepunt: na zo lang geblesseerd te zijn eindelijk weer mogen spelen. En ja, dat ik de kapiteinsband mag dragen, is een hele eer, maar brengt ook ook veel verantwoordelijkheid met zich mee. Ik wil simpelweg het team helpen en vooruit stuwen.”

Laatste contractjaar

Het wordt aan de kust een interessante transferzomer. Zo gaat ook het contract van ‘Captain Cam’ z’n laatste jaar in. “Ik heb nog niet te veel nagedacht over de toekomst. Ik was blij dat ik gewoon weer kon spelen. Daar ligt nu ook mijn focus: fit blijven, voetballen en voortbouwen op die kapiteinsband. Of de club munt uit me wil slaan? Dat zullen we moeten zien. Nu het seizoen gedaan is, zal de clubleiding werk maken van een aantal dossiers. Maar laat me duidelijk wezen: ik hou van België en speel graag voor Oostende.”