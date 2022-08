Cappellen strikt 21-jarige Laurens Symons (ex-KV Mechelen en Lokeren-Temse): “Ik wil hier aan mijn statistieken werken”

Laurens Symons is de laatste aanwinst van Cappellen met het oog op het nieuwe voetbalseizoen. De voormalige jeugdinternational was na een uitleenbeurt aan Lokeren-Temse einde contract bij KV Mechelen waar hij uitkwam voor de beloften. De 21-jarige aanvaller trainde al enkele weken mee in het Jos Van Wellenstadion om zijn conditie te onderhouden en aangezien Cappellen hem aansloot, kon trainer Tom Schipper ook beroep op hem doen in het kader van de Beker van België.

In de Croky Cup scoorde Symons trouwens tegen zowel Sint-Lenaarts als Linden en stond hij afgelopen weekend nog in de basis tegen Heist. Nu bereikten beide partijen een overeenkomst voor de rest van het seizoen. Had Symons, die zowel tijdens een uitleenbeurt in Ijsland en Lokeren-Temse toch vrij vlot de weg naar de netten vond, dan geen andere opties vroegen we ons af?

“Mijn contract liep af bij Mechelen en omdat er toen geen aanbiedingen waren, trainde ik individueel”, legt hij uit. “Maar zoals je je wel kan voorstellen, raakte ik dat beu en begin augustus werd ik gecontacteerd door Cappellen. Ik kon er meetrainen en aangezien ik er ook aangesloten werd, kon ik aantreden in de beker. Een win-win voor beide partijen, want ik ben uit de buurt, kende hier al spelers en ook het spelsysteem van Tom Schipper is me bekend. Ideaal dus om ook matchritme op te doen. We kwamen overeen dat als er in augustus geen concreet bod kwam, we opnieuw rond de tafel zouden gaan zitten en voila.”

Statistieken

“Of ik stiekem niet op meer had gehoopt? Niet zozeer, want ik tekende hier met volle overtuiging. Ik heb een goed gevoel bij de club, spelers en de technische staf van wie ik veel vertrouwen krijg. Zowel bij Lokeren-Temse na het vertrek van Spaenhoven als in IJsland begon alles goed, maar veranderde mijn situatie na een trainerswissel. Voor mij is het nu belangrijk om eens een heel seizoen te spelen, want zover kwam het voorlopig nog niet in mijn carrière. Als dat lukt, en ik kan wat aan mijn statistieken werken, bekijken we wel weer of er mogelijkheden zijn om weer een stap hogerop te zetten. Dat is alvast de bedoeling.”

Geen prof meer

En dus is het ook voor Symons uitkijken naar zijn competitiedebuut voor Cappellen tegen Diegem. “Absoluut”, zegt Symons die momenteel geen prof meer is en vorig jaar opnieuw ging studeren, KMO-Management in Antwerpen. “Die goals in de beker deden deugd en daar wil ik graag een vervolg aan breien. Maar tegelijkertijd is er deze week al fel gewezen op de gevaren van Diegem. Ik ken de ploegen in deze reeks nog niet, maar van Diegem liet ik me vertellen dat het een jonge, enthousiaste ploeg is. Wij zullen dus even scherp moeten beginnen als tegen Heist als we ons niet willen laten verrassen. Dat zijn twee verschillende wedstrijden.”