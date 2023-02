Cappellen klopt Hasselt met 0-4, pakt 9 op 9 in toppers en is de nieuwe leider na verlies Hades: “We zullen niet gaan zweven”

Cappellen is de nieuwe leider in tweede nationale. Zelf won het zijn derde topper op rij, het werd 0-4 op het veld van Sporting Hasselt, en zo profiteerden de bezoekers optimaal van de nederlaag van Hades tegen Turnhout (0-2). Aangezien ook Belisia verrassend verloor van Berchem (0-2) sloegen de troepen van Tom Schipper en Kris Lenaerts meteen ook een kloofje met de rest van de achtervolgers.

Iets over halfweg in de eerste helft werd Symons foutief gestuit in de zestien waarop Mombaerts rood kreeg en Kil de elfmeter feilloos omzette. Tien minuten later verdubbelde Symons zelf de score op aangeven van Verbist, 0-2 en dat was ook de ruststand. Kort na de pauze legde Kesteleyn de wedstrijd in een beslissende plooi na een mooie, collectieve aanval en helemaal op het einde kopte opnieuw Laurens Symons de 0-4 eindstand op het bord na een corner van Deckers.

Rood en strafschop

“Die rode kaart was een kantelpunt in de wedstrijd”, geeft Symons toe. “We hadden het moeilijk in het openingskwartier, maar na de uitsluiting en de bijhorende 0-1 veranderde het spelbeeld. Hasselt moest herschikken, er kwam meer ruimte en daarvan profiteerden wij opnieuw vrij snel om de score te verdubbelen. Toen brak bij hen de veer. Of het een terechte rode kaart was? Absoluut. Tshimanga stuurde me diep waarop ik naar binnen sneed en hun verdediger me als laatste man gewoon onderuit haalde. Een domme fout, al zeg ik het zelf en geen discussie mogelijk.”

“Na rust was het dan inderdaad een kwestie van geconcentreerd te blijven. Enkele weken geleden in de wedstrijd tegen Belisia vielen we zelf met tien en slaagden we er ook nog in om gevaarlijk te zijn. Maar de 0-3 liet niet lang op zich wachten en uiteindelijk had de score nog veel hoger kunnen oplopen. Uiteindelijk bleef het bij 0-4 en als je dan na afloop hoort dat zowel Hades als Belisia verloren, komt dat de sfeer in de groep natuurlijk alleen maar ten goede.” (lacht)

Lebbeke

“Hier mogen we zeker even van genieten, maar de focus zal heel snel op de wedstrijd van volgende zondag tegen Lebbeke liggen. Dat zijn voor ons de moeilijkste wedstrijden. Als leiders zal er nog meer naar ons gekeken worden, maar ik ben er van overtuigd dat we niet zullen gaan zweven. Na een mindere periode zijn we nu al enkele weken opnieuw heel gretig en lopen we de nodige extra meters voor elkaar. Die mentaliteit moet ons ook voorbij de lager gerangschikte ploegen helpen.”