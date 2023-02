Cappellen is leidersplaats meteen weer kwijt na verlies tegen Lebbeke (0-2): “Ik miste vuur en grinta”

Een week. Langer kon Cappellen niet genieten van zijn herwonnen status als leider. De thuisploeg was wel de betere van Lebbeke in de eerste helft, maar kon de kansen niet verzilveren en liep op slag van rust op een dodelijke counter. Monday werkte koel af en knikte een kwartier ver in de tweede helft zijn tweede van de middag in doel op aangeven van Van Tricht, 0-2. Cappellen had daar geen concreet antwoord op in huis en ziet Hades opnieuw over zich wippen in de stand.

“Elke nederlaag is in principe vermijdbaar”, antwoordt Strahinja Ristovic als we hem zeggen dat Cappellen eigenlijk niet hoefde te verliezen van Lebbeke. “We begonnen vrij goed en voetbalden een drietal kansen bij mekaar in de eerste twintig minuten. Dat was hoopgevend, want Lebbeke zette een laag en moeilijk te ontwrichten blok neer. Of we bij die kansen Laurens Symons hebben gemist? (De topschutter was geelgeschorst red.) We hebben nog goede spelers met kwaliteiten voor doel, maar Laurens is wel een killer natuurlijk. Misschien was het anders gelopen met hem erbij, maar dat mag na afloop geen excuus zijn.”

Gezapig

“Lebbeke speelt misschien niet het meest aantrekkelijke voetbal, maar op de counter deden ze ons pijn. Zo slikten we de 0-1 op een slecht moment, vlak voor de rust. De bal ging snel verticaal en met die snelheid hadden we problemen. Na rust hebben we getracht om te reageren, maar het was allemaal wat gezapig en na een kwartier slikten we de 0-2 op een stilstaande fase. Dat overkomt ons anders nooit. Het bleek meteen de doodsteek, want ook nadien waren we niet echt meer bij machte om Lebbeke echt onder druk te zetten. We kwamen moeilijk tot kansen in de tweede helft.”

Déjà-vu

En zo is de situatie bovenaan de stand weer dezelfde als die van twee weken geleden. Hades staat weer bovenaan met Cappellen en Belisia in het zog. “Dit hebben we precies al eens eerder meegemaakt ja”, lacht Ristovic groen. “Tegen de kopploegen spelen we goed en slagen we er in te winnen, maar tegen de ploegen onderaan blijft het moeilijk. Je noemt trouwens Hades en Belisia, maar ik sluit ook Bocholt niet uit. Dat is aan een goede reeks bezig. Het zal er nog om spannen.”

“Wij moeten de komende weken opnieuw zien te reageren tegen Lyra-Lierse en City Pirates. Het voetbal van die twee ploegen moet ons weer iets meer liggen, maar we zullen vooral zelf opnieuw meer grinta aan de dag moeten leggen. Ik miste vuur tegen Lebbeke en dat kunnen we ons niet veroorloven. Onze volgende opdrachten zijn zwaar, maar zo hebben we het blijkbaar graag.”