Cappellen is leider af na 1-2-nederlaag tegen Bocholt, Laurens Symons krijgt al vroeg rood: “Verrast door beide gele kaarten”

voetbal 2NBCappellen ging zondagnamiddag met 1-2 onderuit tegen Bocholt. Nochtans leek er in het eerste kwart van de wedstrijd niets aan de hand, want Tshimanga bracht de thuisploeg al na vijf minuten op voorsprong en die controleerde daarna in alle linies. Maar na goed 25 minuten volgde een kantelpunt wanneer aanvaller Laurens Symons tot ieders verbazing met een tweede gele kaart werd uitgesloten. De 1-1 volgde snel, maar hoewel Cappellen daarna ook met een numerieke minderheid de bovenhand had, liep ze een kwartier voor tijd nog in het mes. Door die nederlaag moet Cappellen de leidersplaats aan Sporting Hasselt laten.

“Ik ben verrast over de beide gele kaarten die ik kreeg”, geeft Laurens Symons uitleg bij zijn uitsluiting. “De eerste kreeg ik na een kwartier voor een fout die naam niet eens waardig. Het was een duel zoals er zoveel zijn, dus om daar dan al meteen geel voor te geven, zo vroeg in de wedstrijd, was een beetje vreemd. Maar het tweede karton tien minuten later deed zo mogelijk nog meer wenkbrauwen fronsen. Nadat hun keeper de bal in handen kreeg, draaide ik me om om me in te stellen op de tegenaanval. De doelman gooide het leer weer in het spel en in een reflex stak ik mijn been uit.”

“Volgens de scheids, die vooral reageerde op de geluiden van de bezoekers, deed ik dat om de keeper af te blokken, maar dat was niet zo. Ik vond het vooral slecht uitgegooid door de doelman. (lacht) Pas toen hij me de tweede gele kaart gaf, zag hij dat ik er al een had staan, maar protesteren had geen zin. De grensrechter gaf daarna toe dat hij een andere beslissing zou genomen hebben, maar goed. Als ik na afloop hoorde welke opmerkingen die scheids nog had aan ons adres, zijn de beslissingen geen verrassing. Meer zeg ik niet.”

Geen fouten

“Niemand nam me iets kwalijk in elk geval en ik vind zelf ook dat ik weinig verkeerd deed. Mocht ik echt domme dingen hebben gedaan of een grove fout hebben begaan, zou ik de eerste zijn om mezelf voor de kop te slaan. Nu is het vooral zonde dat die beslissingen een invloed hadden op het wedstrijdbeeld en ik zelf 70 minuten van deze match, maar ook nog eens de volgende moet missen.”

Fouten

De rode kaart als kantelpunt, en toch. Zelfs met z’n tienen was Cappellen dominanter dan de bezoekers die uiteindelijk met de punten aan de haal gingen. “Ik denk dat we in totaliteit vijf minuten lang het spel moesten ondergaan”, zegt Symons. “Zelfs tegen tien man hield Bocholt zes à zeven man achterin. Daaruit blijkt veel respect en jammer genoeg konden ze profiteren van twee individuele fouten. Dat gebeurt soms en we gaan ongetwijfeld nog fouten maken.”

“Deze nederlaag is er gekomen door een samenloop van omstandigheden en op een andere manier dan die bij Racing Mechelen. Daar waren we misschien wel te arrogant. Nu verdienden we eigenlijk meer. Hopelijk kunnen we op bezoek bij Hades weer aanknopen met de zege. Nu Sporting Hasselt over ons heen sprong is dat als tweede in de stand, maar ik ben er van overtuigd dat er nog veel zal gesprongen worden dit seizoen.”

