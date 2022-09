Cappellen is alleen leider met perfect rapport na topperwinst tegen Lyra-Lierse (2-0): “Hier mogen we even van genieten”

Cappellen nam vorig weekend vlot de maat van Berchem (0-3) en dus kon het na de bijhorende zes op zes met vertrouwen naar de topper tegen Lyra-Lierse. De twee ploegen hielden elkaar lange tijd in evenwicht, maar ruim tien minuten voor tijd brak de onvermijdelijke Laurens Symons alweer de ban voor de thuisploeg. In een intussen uitgeregend Kapellen legde Diawara in de toegevoede tijd de 2-0 eindstand vast met een mooi afstandschot. Zo blijven Tom Schipper en de zijnen als enigen over met een perfect rapport en zijn ze dus ook alleen leider.

“Dit was de moeilijkste match van de drie”, geeft Cappellen-kapitein Stefan Verbist toe. “Lyra-Lierse toonde dat het een sterke ploeg heeft met veel kwaliteiten, maar een verschil in efficiëntie gaf de doorslag. Voor rust was er weinig ruimte en konden wij een keer gevaarlijk zijn met een kopbal van Van Zantvoort, maar veel meer grote kansen vielen er niet te noteren. Na de pauze kwamen de bezoekers meer opzetten en daardoor gaven ze meer ruimte weg achteraan. Wij zijn sterk op de counter en zo konden we alsnog het verschil maken.”

Nieuwe rol

Mede danzkij de vierde assist van Verbist in drie wedstrijden. “Dat heb je goed geteld”, lacht de middenvelder. “Ik kruip meer in de rol van aangever dan die van afwerker. Ik mag al blij zijn als ik twee keer scoor in een seizoen, dan evenaar ik mijn record denk ik. (lacht) Maar dit seizoen speel ik in een iets offensievere rol. Drie jaar lang stond ik centraal op het middenveld om ballen te recupereren, maar nu ben ik meer een halve flankaanvaller. Waar ik het liefst sta? (denkt na) Dat is een lastige. Ik ben nog aan het wennen aan deze nieuwe rol, maar onze huidige prestaties en resultaten helpen natuurlijk in dat proces.”

Genieten

Want Cappellen staat na drie speeldagen alleen op kop. “En daar mogen we even van genieten”, vindt Verbist. “We hebben de kwaliteiten om bovenaan mee te doen, maar het is nog veel te vroeg voor meer conclusies. Het is nu zaak om de kopjes erbij te houden en elke week dezelfde grinta aan de dag te leggen. Dat andere ploegen steeds vaker voor een laag blok zullen kiezen om die countermogelijkheden te beperken? Ongetwijfeld. Maar dat was bij Diegem op de openingsspeeldag ook al het geval. Daar bewezen we al ook dominant te kunnen voetballen en zo kansen af te dwingen. We hebben een brede kern die ons toelaat op meerdere manieren het verschil te maken.”

Komend weekend speelt Cappellen niet omdat tegenstander RC Mechelen aan de bak moet in de beker van België. Het onderlinge duel werd verplaatst naar woensdag 28 september, aftrap om 20 uur in Mechelen.