Cappellen, Berchem, City Pirates en Rupel Boom spreken ambities uit aan vooravond van competitiestart: van “erin blijven” tot “linkerkolom”

voetbal eerste en tweede nationale BNa een wekenlange voorbereiding begint woensdagavond het echte werk in eerste en tweede nationale. In aanloop naar die competitiestart polsten we bij Tom Schipper (Cappellen), Nico Van Uytsel (Berchem), Philippe Van Dooren (City Pirates) en Sam Vermeylen (Rupel Boom) naar hun ambities.