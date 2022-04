Camille Lippens en Govok Gooik pakken de titel: “De ontlading was heel groot omdat het toch een bewogen seizoen is geweest”

volleybal nationale 3De dames van Govok Gooik pakten afgelopen weekend de titel dankzij een 3-0-zege in hun laatste competitiewedstrijd tegen JTV Dero Zele-Berlare. Met slechts vier nederlagen in twintig wedstrijden hebben ze er een geweldig seizoen opzitten.

“De ontlading was heel groot na de match omdat het toch een bewogen seizoen is geweest met blessures en corona”, blikt Camille Lippens terug. “Het deed echt heel veel deugd om dan eindelijk kampioen te spelen. We hebben het aan heel de ploeg te danken.”

Voor de laatste wedstrijd waren er ook veel fans aanwezig. “Ik denk dat er nog nooit zoveel supporters waren in de Koornmolen. Hun steun heeft sowieso geholpen. Het was heel leuk om voor zoveel volk te spelen en dat geeft toch wel dat extra duwtje in de rug om er volledig voor te gaan.”

“Of de titel ook het doel was toen we aan het seizoen begonnen? Het seizoen toen corona net begonnen was, gingen we normaal kampioen spelen. Dat seizoen is dan vroegtijdig gestopt geweest. De ambitie voor de titel was er zeker en vast van in het begin van dit seizoen.”

Geen stress

“Ik denk dat je nooit helemaal kan zeggen dat een seizoen volgens plan loopt. Ook wij hebben blessures gehad en zijn niet gespaard gebleven van corona. We hebben geprobeerd alles eruit te halen tijdens elke match. Als er eens iemand wegviel, werd het goed opgevangen. Iedereen stond klaar om altijd alles te geven.”

“Of we voelden dat er dit weekend druk op de ketel stond? We moesten winnen om zeker te zijn van de kampioenstitel, maar we zijn een ploeg met wel wat ervaring. Eens we op het veld stonden, was de stress weg en begonnen we ons spel te spelen.”

“Iedereen heeft heel veel zin om te beginnen aan het nieuwe seizoen in tweede nationale. De ploeg blijft zo goed als hetzelfde. Enkel Femke Hendrickx stopt door een schouderblessure en er komen drie nieuwe speelsters bij. Ik kijk er naar uit om me voort te ontwikkelen en te verbeteren met de ploeg. Al zal het wel een aanpassing zijn aan het hogere niveau, maar dat schrikt niemand af om er volop voor te gaan.”

Quote Ik ben er zeker van dat iedereen op training heel hard zal werken om ons naar een hoger niveau te tillen Camille Lippens

Lippens geeft aan dat er nog rek is op deze ploeg. “We kunnen zeker nog bijleren, maar ik ben er zeker van dat iedereen op training heel hard zal werken om ons naar een hoger niveau te tillen. Nu eerst rust? In augustus beginnen we er weer aan. In de tussentijd zullen we niet volledig stilliggen. Iedereen zal zijn conditie een beetje onderhouden om meteen goed te starten aan het nieuwe seizoen.”

“Zelf zal ik regelmatig gaan lopen, workouts doen, met vrienden eens gaan padellen, enzovoort. Door het goede weer zijn er genoeg opties om in beweging te blijven, maar ik zal ook wel even de nodige rust nemen”, besluit Lippens.

Lees ook: meer volleybal