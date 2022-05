Camille Laus komt tijdens de IFAM in Oordegem op dreef na wat problemen

Meer dan 1.900 deelnemers daagden op voor de IFAM in Oordegem en daardoor kwamen een aantal afstandslopers pas ruim na middernacht aan de beurt. Gelukkig konden de atleten van de spurt en de pisteronde voordien aan het werk. Vooral Camille Laus toonde zich al in uitstekende doen. Enkele dagen eerder had ze haar besttijd op de 400m vlak voor dit seizoen op 51.77 gebracht in het Spaanse Huelva of slechts zeven honderdsten boven de EK-limiet en 42 voor die van het WK. Ook haar persoonlijke besttijd van 51.54 wenkt. “Het seizoen is gelukkig nog lang. Ik kom stilaan in de buurt van mijn beste ooit”, wist Camille Laus, nu bij OEH aangesloten.

Ook Pauline Couckuyt (VAC), de nationale recordhoudster van de 400m horden, mag stilaan haar probleempjes van allerhande blessures vergeten en begint steeds betere tijden neer te zetten. Zo liep ze in Oordegem 56.05 en was daar best tevreden mee. Ze werd wel nog opgesteld in het B-team van de 4x400m en dat resulteerde dan weer in een alledaagse 3.41.07.

Camille Laus kon wel in het A-team deelnemen met voorts Naomi Van den Broeck, de steeds snellere Helga Ponette en Hanne Claes als medeloopsters. Het nationaal viertal finishte na een duel met Ierland in 3.34.93, een best aardige chrono.

Michael Obasuyi bleef aan de kant van de 110m horden met een lichte pijn in de dij. Dyan Borlée was wel van de partij met 21.08 op de 200m. In de kampnummers won Bram Ghuys een spannend hoogspringen met 2,10m en lukte Philip Milanov de werpdubbel met 17,34m in het kogelstoten en vooral 63,74m in het discuswerpen.

Drie nummers en gedaan

Niels Pittomvils (VAC) verkoos een deelname aan de tienkamp van Götzis, maar hij staakte de strijd na drie nummers. Hij heeft echter al de limiet voor het EK in München gelukt.