Cameron McGeehan na verlies van KV Oostende op Genk: “Nu topprestatie leveren tegen Club Brugge”

OostendeKV Oostende leed tegen competitieleider Racing Genk een logische nederlaag: 3-0. Hoewel, met wat meer spelkwaliteit had KVO het de Limburgers toch wat moeilijker kunnen maken. Met een 3 op 33 en nog zeven matchen te gaan is degradatie bijna onvermijdelijk geworden. Al wil Cameron McGeehan er komende vrijdag nog een ferme lap op geven.

't Kan snel gaan. Vorig seizoen won KV Oostende nog met een spectaculaire 3-4 op het veld van Genk. Maar met de barslechte reeks van ocharme drie punten op een maximum van 33 was het geloof in een nieuwe stunt gering. En als je dan nog eens op stilstaande fase een vervelende 1-0 slikt na amper tien minuten, ging de hoop snel vliegen. Opvallend trouwens dat Genk wist te scoren op hoekschop nadat het luttele tellen ervoor op identieke wijze gevaarlijk was. “We kenden geen goeie start en kwamen op achterstand na een slordige hoekschop. Zo loop je al snel achter de feiten aan. Pas op, we herstelden daarna het evenwicht, maar geraakten niet vol in de match”, analyseert Cameron McGeehan.

De Engelsman heeft ergens een punt. Halverwege de eerste helft trok Oostende het laken naar zich toe, maar de 2-0 voor de rust sneed de benen van de Kustboys af. En in de tweede helft kreeg KVO opnieuw wat kansjes, onder meer via Ambrose en McGeehan himself, maar de afwerking zat echt niet snor. Veel foute passes en controles, dat ook. “Als je tegen een topteam speelt, moet je elke kans benutten. Genk bezit de kwaliteit om elke mogelijkheid in concreet gevaar om te zetten. We moeten beter zijn tegen teams als Genk en moeten onze momenten pakken, te beginnen tegen Club Brugge”, vervolgt McGeehan.

“Komende vrijdag tegen Club kunnen we alles omgooien en de set-up veranderen. We moeten blijven pushen en die ene grootste prestatie leveren die alles kan veranderen. De sfeer in de kleedkamer? Het is uiteraard niet makkelijk. Maar dit is een grote test voor de spelers en technische staf: vechten, moed tonen en een hechte groep vormen.”

Eupen pakte diezelfde avond een punt tegen Cercle, waardoor KVO nu zes punten én een negatief doelsaldo moet ombuigen in amper zeven matchen. We zien het niet gebeuren. Na Club volgt de match van de allerlaatste kans tegen Eupen, en dan nog een treffen tegen seizoensrevelaties Westerlo en Standard, het stugge STVV en Leuven, en tot slot in en tegen Gent. Behoudens een mirakel mag Oostende zich na tien seizoen eerste klasse opmaken voor het hellevuur van 1B.