Cameron McGeehan (KV Oostende) na zure nederlaag in Leuven: “Coach blijft het positieve benadrukken”

Het was sakkeren en vloeken, vorige week aan Den Dreef in Vlaams-Brabant. KVO leek op weg naar minstens een punt, maar slikte na een slechte omschakeling een fatale goal in de slotminuut. “Dat was na affluiten een moeilijk moment", blikt de Engelsman terug. “We speelden goed en hadden de beste kansen. Op eender elke andere dag winnen we die match. Na afloop heeft trainer Yves Vanderhaeghe niet al te veel gezegd. Hij is ervaren genoeg om te weten dat iedereen heel goed beseft wat er is gebeurd. Maar we moeten de rug rechten. We kenden alvast een goeie trainingsweek en de coach heeft ook het positieve benadrukt."

“Je kon een goeie reactie zien na die slechte thuismatch tegen Sint-Truiden. Nu komt het erop aan om die details weg te werken, zowel op defensief als aanvallend vlak. Het is goed dat de transferperiode (zo goed als) voorbij is. Zo ligt de spelersgroep definitief vast en is duidelijk met wie er wordt gewerkt. Er komen ook spelers terug uit blessure. Kortom: het zit best goed, hoor.”

Blessures

Vorig seizoen miste McGeehan zowat twee derde van het voetbaljaar door een aanslepende enkelblessure. Ook nu ging de voorbereiding aan hem voorbij. Tegen STVV en OHL mocht hij wel opdraven. “Ik onderging eind vorig seizoen een operatie aan de enkel. Vroeger liet ik die wederkerende blessure vanzelf genezen, maar herviel ik. Door een ingreep te ondergaan - bij een topspecialist in Londen, waar ook bijvoorbeeld Eden Hazard te rade ging - wou ik er komaf mee maken. Zo wil ik straks elke wedstrijd op het veld staan. Dat ik pakweg bij de U21 drie keer scoorde tegen Anderlecht doet het beste vermoeden. Die enkelpijn is verleden tijd. Ik ondervind nu wel wat spierpijn, allicht van te snel te willen terugkeren. Gelukkig is dat absoluut geen erge blessure.”

Laatste contractjaar

McGeehan, 27 jaar intussen, is bezig aan z’n laatste contractjaar. Een transfer had tot de mogelijkheden kunnen behoren. (knipoogt) “Ik wachtte nog op een telefoontje van AC Milan. Grapje , hé. Ik ben het aan mezelf en KVO verplicht om hier nog één seizoen alles uit de kast te halen. Ik wil heel België tonen wat ik in m’n mars heb. Tot nu toe heb ik nog niet de helft van m’n kwaliteiten kunnen laten zien. Laat me die verloren tijd dus maar inhalen. Ik voel me hier prima en kan met iedereen goed opschieten, zeker met de andere Britse jongens Medley, Hornby, Urhoghide en Phillips.”

