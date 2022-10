Calvin Dekuyper (FC Mandel United): “Mijn steentje bijdragen aan de heropbouw van deze mooie club”

De laatste aanwinst van de bijzonder laattijdig samengestelde kern van FC Mandel United was de 22-jarige Calvin Dekuyper. “Ik woon in Knokke en ben student toegepaste economische wetenschappen in Gent”, stelt Dekuyper zich kort voor. “Mijn oudere broer Mitch speelt bij Eendracht Aalst. Ikzelf zette mijn eerste voetbalpasjes bij KV Oostende en vanaf mijn dertiende speelde ik bij Cercle Brugge, waar ik finaal kon doorstoten tot het eerste elftal. Vorig jaar verdedigde ik de kleuren van Excelsior Moeskroen, maar de Waalse club verdween om gekende redenen uit de tabellen. Met FC Mandel United vond ik finaal een prima oplossing. Niet ver van huis, een mooie infrastructuur en na een goed gesprek met de nieuwe West-Vlaamse bestuurders wist ik snel dat ik een goede keuze gemaakt heb.”

Ploeg in opbouw

“Vermits de reddingsboeien er voor Mandel United pas op het allerlaatste moment waren, moest de club de eerste competitiematchen met de eigen jongeren afwerken. Dat leidde tot enkele zware nederlagen, maar de club is die jongeren enorm dankbaar dat ze op die momenten de kastanjes uit het vuur gehaald hebben. Er werd in een spoedtempo een nieuwe kern samengesteld en na enkele speeldagen zit het al goed, want met twee zeges staan we niet langer op een degradatieplaats. Het is een ploeg in opbouw en we zijn blij dat we nu toch al twee driepunters op onze conto hebben. Goed voor het vertrouwen, want deze club, met opnieuw lokale mensen aan het roer, heeft opnieuw een mooie toekomst. Ik ben dan ook blij dat ik mijn steentje kan bijdragen tot de heropbouw van deze mooie club.”

Mikken op eerste thuiszege

“De uitzege bij de U23 van FC Antwerp was uiteraard een mentale opsteker. Nu moeten we de komende weken op dat elan zien door te gaan. Zaterdag ontvangen we Patro Eisden en na twee uitzeges zouden we graag eens onze thuisfans op puntengewin trakteren. Eerste nationale is voor mij een nieuwe reeks, maar toch volgde ik het voetbal de voorbije jaren op de voet en ken ik toch heel wat teams. Patro Maasmechelen wordt zeker geen makkie maar we gaan er opnieuw volledig voor”, besluit de defensieve middenvelder.