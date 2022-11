Calvin Dekuyper (FC Mandel United): “Gelijkspel tegen Francs Borains is deugddoend en hoopgevend”

Bij FC Mandel United was de 22-jarige in Knokke wonende Calvin Dekuyper terug na schorsing. “Het was inderdaad zuur om vorige week van langs de zijlijn toe te zien hoe mijn team in blessuretijd een fatale tegengoal kreeg in de derby op Winkel Sport”, stelt de aanvaller. “Het was onze vijfde nederlaag op rij en in de meeste van die vijf wedstrijden hadden we beter verdiend. Zowel tegen Knokke als tegen Winkel werden we pas in blessuretijd de das omgedaan. We hadden meer punten verdiend maar ondertussen bleven we in de stand maar verder wegzakken en dat toch wel ten onrechte.”

Verdiend gelijkspel

“Zaterdag gingen we dan ook voor puntengewin tegen Francs Borains. Ik vond alvast de Walen één van de best voetballende teams in onze reeks. Maar zoals elke week gingen we voluit onze kans en ook tegen Francs Borains speelden we een knappe partij. In de eerste helft kregen we enkele mooie kansen maar de openingsgoal viel aan de verkeerde kant. Na de rust lieten we de armen geenszins hangen en gingen we op zoek naar die gelijkmaker. Pas in het laatste kwartier slaagden we er finaal in om de Waalse doelman het nakijken te geven. In de slotminuten hadden we zelfs nog uitzicht op een zege maar de 1-1-tussenstand bleef op het scorebord staan.”

Hoopgevend

“Na die vijf verliesbeurten wilden we absoluut het tij keren tegen Francs Borains. De geluksfee stond de voorbije weken zeker niet aan onze zijde en die tegenslag kon niet blijven duren. Nu kregen we eindelijk ook eens loon naar werken. Goed, het is slechts één puntje maar het gelijkspel tegen Francs Borains is deugddoend en hoopgevend. De komende weken komen er enkele vitale confrontaties aan en we kijken nu vooral hoopvol naar die eerstkomende duels uit. We hebben zeker voldoende potentieel om ons in eerste nationale te handhaven. Die pechperiode kan immers niet blijven duren.”