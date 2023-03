Calvin Dekuyper (FC Mandel United): “Een derby wil je als club altijd winnen”

voetbal tweede provinciale B Matice Van Bruwaene en VC Ardooie spelen dijk van een seizoen: “Met onze jonge groep blijven we gezond ambitieus”

VC Ardooie speelt een dijk van een seizoen. De ploeg van coach Pieter-Jan Ghyselen pakte tegen alle verwachtingen in de eersteperiodetitel en staat op vijf speeldagen van het einde nog steeds op een puike tweede plaats in tweede provinciale B. Na de 0-2-zege op het veld van het vierde gerangschikte Jong Male is VC Ardooie in de stand tot op vijf punten van leider SV Bredene genaderd.