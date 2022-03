Caitlin Van de Perre (Antwerpen): “Tegen de hoogte en de kracht van de Asterix-aanvalsters konden we niet altijd een antwoord vinden”

Een paar weken geleden leed Interfreight Brabo Antwerpen in de sporthal van Beveren een zware nederlaag tegen Asterix Avo. Met setstanden 25-12, 25-22 en 25-13 mag er gerust beweerd worden dat de Antwerpse ploeg door het Beverse topteam overklast werden. Zaterdag werd de terugwedstrijd gespeeld in de eigen Arena. Het is bemoedigend om vast te stellen dat de Antwerp Ladies zich flink verweerden. Zelfs met setwinst in de tweede set.

De twee speelsters van Antwerpen die de voorbije jaren nog bij Asterix Avo volleybalden, hoorden bij de uitblinkers in het team van coach Moga. Britt Ruysschaert - helemaal terug op niveau - en Caitlin Van de Perre - vooral sterk in de eerste twee sets - maakten het hun ex-ploeg flink lastig. “We wilden laten zien dat we hier in Antwerpen ook wat bijgeleerd hebben, zeker?”, lacht Caitlin Van de Perre.

Scheidsrechter voor de play-offs

“De fysieke meerwaarde van Asterix Avo gaf uiteindelijk toch wel de doorslag”, merkt de aanvalster van het Antwerpse team op. “We hebben veel aanvallen verdedigd, maar de hoogte en de kracht van hun buitenlandse speelsters - Nova Marring en Laura Overwater bijvoorbeeld - daar kunnen wij niet tegenop. We zijn natuurlijk blij dat we het veel beter deden tegenover onze vorige ontmoeting. Het winnen van de tweede set voelt aan als een beloning voor onze prestatie. Dinsdagavond ontvangen we bekerwinnaar Oudegem. Dat wordt alweer een harde confrontatie. Toch gaan we ervoor. We kunnen zelfs een beetje scheidsrechter zijn in verband met de volgorde van de teams in de topvier.”

Trainer-coach Cristina Moga was tevreden met de verrichting van haar speelsters. “Het was inderdaad veel hoopgevender tegenover onze vorige match tegen Asterix Avo”, bevestigt de Antwerpse coach. “Mijn team had trouwens wat recht te zetten na onze belabberde prestatie tegen Charleroi. Ze hebben uitstekend geantwoord op die verlieswedstrijd, met Britt Ruysschaert voorop in de strijd. Wanneer er dan niet altijd een antwoord kan gevonden worden op de power van de Asterix-aanvalsters, dan is dat geen schande. We hebben ons goed verdedigd tegen een topteam en dan is verliezen niet zo dramatisch.”