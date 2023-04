Burgemeester Tommelein wil duidelijkheid over KVO: “Wat is toekomstplan van huidige investeerders?”

“Tenzij ik word gevraagd om te bemiddelen, ga ik me niet moeien met de eventuele overnamegesprekken tussen private partijen of ondernemingen. Maar het is wel een feit dat Stad Oostende een rol heeft in dit verhaal. De tribune (eigendom van Marc Coucke en zijn investeringsgroep Alychlo, red.) is gebouwd op de gronden van de stad. In de erfpachtovereenkomst staat wel dat KVO profvoetbal moet spelen, dus actief zijn in eerste of tweede klasse. Zo niet, wordt de tribune eigendom van de stad, maar bestaat het risico dat er geen ploeg in speelt. Bovendien steunen we met de stad financieel de jeugdwerking. Net daarom wil ik de toekomstplannen kennen van de huidige Amerikaanse investeerders”, benadrukt Tommelein. “Het gezicht van die investeerders, Paul Conway, heb ik regelmatig op KVO ontmoet, maar het is toch al even geleden dat ik hem heb gehoord. Wil hij daadwerkelijk de club van de hand doen? Wat is zijn concrete idee met KV Oostende? Daar wil ik zo snel mogelijk duidelijkheid over: ik verwacht een robuust plan over de toekomst van onze voetbalclub.”