Buren Zwarte Leeuw en Sint-Lenaarts verdelen eerlijk de buit: “Wedstrijd was in balans”

Vermeylen zag zijn ploeg één helft op niveau acteren. “Ik vond ons voor rust zeker niet verkeerd”, vertelt hij. “Niet dat we heel veel uitgespeelde kansen hebben gehad, maar we waren wel de meest dreigende ploeg. Onze tweede helft daarentegen was een pak minder en vooral veel te nonchalant.”

Correcte uitslag

Zwarte Leeuw maakte daar dankbaar gebruik van. “Na de 0-1 vroeg in de tweede helft moesten we wel komen en dat hebben we gedaan ook”, aldus Swaegers. “Na de pauze vond ik ons bijvoorbeeld de ietwat betere ploeg. We hebben alleen te weinig kwaliteit getoond in aanvallend opzicht om aanspraak te kunnen maken op meer dan een punt. Al bij al is een gelijkspel de correcte uitslag na een wedstrijd die grotendeels in balans was.”

Swaegers kon daarom ook best leven met de puntendeling. “Enerzijds verdienden we het niet om te winnen, want daarvoor hebben we te weinig gecreëerd. Anderzijds verdienden we ook niet te verliezen omdat we achterin goed stonden en zo weinig hebben weggegeven tegen toch een goede ploeg als Sint-Lenaarts. Ze staan tenslotte niet voor niks zesde. Daarom is dit zeker geen slechte uitslag. Bovendien is elk punt belangrijk in onze situatie.”

Te veel bezig met randzaken

Ook Vermeylen hoopt dat buur Zwarte Leeuw zich redt. “Het zou jammer zijn dat deze derby’s zouden wegvallen. Al had ik eerlijk gezegd toch liefst gewonnen dit weekend. We hebben bijvoorbeeld absoluut geen cadeaus uitgedeeld. Ik vond ons in de tweede helft alleen veel te veel met randzaken bezig in plaats van ons te focussen op ons spel. Daar moeten we volwassener in zijn en dan pakken we waarschijnlijk wel drie de punten.”

Zwarte Leeuw: Hofmans, De Roos, Meyvis, Defossez, Neefs, Lambrechts, Verboven, Van De Vel, Jochems (66’ Elharchi), Faria Da Silva, Van De Vreede.

Sint-Lenaarts: Nolle, De Graeve, Van Den Muysenbergh, Vissers, Willemsen, Dhaene, Nelson, Tavares (87’ Diallo), Daoudi, Di Biniamu Nganga (73’ Borahsasar), Claessens.

Doelpunten: 50’ Claessens (0-1), 67’ Van De Vreede (1-1), 72’ Meyvis (1-2, owngoal), 76’ Lambrechts (2-2, pen.).

Geel: De Graeve, Vissers, Van Den Muysenbergh, Lambrechts.

Meer lezen: voetbal in 3NB