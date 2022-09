Brys en Holzhauser (OHL): “ Gelijkspel voelt aan als twee verloren punten”

KV Mechelen en OHL gaan altijd met enthousiast en goed voetbal voor de drie punten. Met de derby-vibe daar bovenop verwacht je dan vuurwerk. Het werd evenwel een kansarme partij, de keepers bleven werkloos. Te veel slordigheden, te veel afval, bij beide teams. Ook nadat KVM op slag van rust na rood voor Da Cruz met tien verder moest, kon OHL – ondanks 62 procent balbezit – de thuisploeg niet op de knieën krijgen.

In de eerste helft dwongen de Leuvenaars wel de beste kansen af. Een goal van Tamari werd door de VAR voor nipt buitenspel afgekeurd, De Norre trapte een goede mogelijkheid over, Thorsteinsson pakte uit met een fraaie actie maar schoot dan vanuit een scherpe hoek voorlangs, in plaats van de zich vrijlopende Gonzalez of Tamari te bedienen.

In de tweede helft kon OHL zijn man-meer-situatie niet verzilveren. Niet één poging binnen het doelkader. Afstandsschoten van Maertens, Tamari en de ingevallen Holzhauser gingen naast of over. De Leuvenaars claimden niet ten onrechte een penalty toen toen Bates Gonzalez neerhaalde, maar dat ontging ref Bert Put en de VAR.

“Wij hebben het gevoel dat wij twee punten lieten liggen”, zei coach Marc Brys. “Onze eerste helft was goed, we dwongen enkele prima kansen af. Onze tweede helft was zwak. Het tienkoppige Mechelen speelde slim en compact, wij geraakten er niet door en vonden de ruimte niet in de rug van hun defensie. Wij gingen te zenuwachtig en gestresseerd spelen, daar waar wij geduldiger hadden moeten zijn en de bal sneller hadden moeten laten rondgaan, zodat zij het niet meer belopen kregen”.

Dat het veld er door de neerplensende regen steeds drassiger werd wat het combinatievoetbal stremde, was in het nadeel van OHL. Maar dat vond Brys “een eerder zwak excuus”.

Raphael Holzhauser mocht na een uur invallen, maar anders dan vorige week tegen Charleroi kon hij in Mechelen OHL niet op weg zetten naar de drie punten. “Jammer. Nu, dat wij na negen speeldagen vierde staan, is knap. Onze seizoenstart is geslaagd, na de interlandonderbreking moeten we trachten op dit elan verder te gaan”.