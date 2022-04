Bryan Vinck ziet matig Erpe-Mere verliezen in Eppegem: “Het was gewoon niet goed”

Opnieuw oppeppen

Bryan Vinck was na afloop heel eerlijk in zijn analyse. “Het was gewoon niet goed genoeg. Daar kunnen we kort en bondig over zijn. Op zich kreeg Eppegem nauwelijks kansen, maar zelf konden we er ook geen creëren. Jammer, want we hadden prima zaken kunnen doen. We hebben er goed seizoen opzitten, maar willen toch graag een afscheid in schoonheid. Het lijkt er soms op dat een aantal ploegen die vijfde plaats niet willen pakken. Hamme, Lochristi, Stekene, wijzelf. Allemaal hebben we de voorbije weken wel al eens een steek laten vallen. Toch wil United er nog vol voor gaan. Reken er maar op dat we in de twee resterende wedstrijden alles uit de kast willen halen om er nog een feest van te maken. Volgend weekend zijn we dat verplicht aan Tackaert en Arijs. Beide boegbeelden nemen na jarenlange dienst afscheid van de club. Zelf ben ik al vijf seizoenen bij de club. Ik ken beide ploegmakkers dus zeer goed. Het moet een afscheid in schoonheid worden. Bovendien is het de laatste keer dat we op de Lindekouter aantreden. Dat hoofdstuk wordt (voor de eerste ploeg, red.) afgesloten. Op de laatste speeldag trekken we naar Sint-Niklaas. Wees maar gerust, iedereen zal daar zeer gemotiveerd zijn. De heenwedstrijd eindigde tumultueus. Na de match werden we door de tegenstander onheus behandeld. Dat is niemand bij ons vergeten.”