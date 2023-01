Bryan Vinck met Erpe-Mere United onderuit tegen Zelzate: “Zodra we op achterstand komen, krijgen we het moeilijk”

In de eerste helft voetbalde Erpe-Mere United wel degelijk mee, al bleven de kansen schaars. Halverwege de eerste periode opende Djadi toch de score voor de bezoekers. Na de rust was Zelzate met voorsprong de betere ploeg. Antwi Manu maakte het verschil. Beerens kon nog even de eer redden, maar één minuut later zette invaller Zwart de duidelijke 1-4-eindcijfers op het bord. De thuisploeg blijft met amper vijf punten helemaal onderaan bengelen, maar klinkt strijdvaardig.

Kleine lichtpuntjes

Momenteel is het zoeken bij United naar kleine lichtpuntjes. Kapitein Bryan Vinck bevestigt. “In de eerste helft speelden we inderdaad mee, al waren we in het begin al iets te ver uit positie. Bij de rust stond het 0-1 en bleef alles mogelijk. Aan dergelijk kleine zaken moeten we ons optrekken. Zodra we op achterstand komen, krijgen we het moeilijk. Spijtig genoeg komen we te vaak op achterstand. We zouden gewoon eens lang de nul moeten kunnen houden. De eerste kans die tegenstander krijgt, gaat te vaak meteen binnen. Na de rust kon Zelzate het perfect uitspelen.”

Korte winterstop

De winterstop was te kort voor Bryan Vinck om veel verandering te kunnen brengen in de situatie. “Voor mij persoonlijk bracht de winterstop weinig soelaas. Ik ben veertien dagen ziek geweest. Tegen Zelzate was ik van de partij, maar ik voelde me zeker niet op mijn best. Zodra ik een inspanning leverde, werd ik dat meteen gewaar. Als kapitein wil ik evenwel blijven voorgaan in de strijd. Ik probeer mijn ploegmaten ook zo vaak als mogelijk is te motiveren. Het negatieve mag niet te veel in hoofd sluipen, al is dat niet makkelijk met amper vijf punten. Toch is het niet allemaal kommer en kwel. Ik heb mijn contract bij de club verlengd. Zo slecht zal het dus niet zijn in Erpe-Mere.”

Ploegen en doelpunten

Erpe-Mere : Godijn, Delmoitié (60’ Lammens), Dikanda (80’ Piers), De Kegel, Rodrigo De Oliveira, Laurent (60’ Bliki), Beerens, Wilson Kabera, Vinck, Hendrickx (68’ Cuyvers), Mulume.

Zelzate : Van Rie, Grootaert, Lanckman (55’ Francis Kabera), Djadi, Franki, Nyarko (62’ Van Wesemael), Vandenhende, Boete (55’ Flamant), Criel, Broeckaert, Antwi Manu (62’ Zwart).

Doelpunten : 21’ Djadi (0-1), 50’ en 58’ Antwi Manu (0-2 en 0-3), 70’ Beerens (1-3), 71’ Zwart (1-4).

Geel : Criel.