Bryan Vinck begint met Erpe-Mere United aan nieuw hoofdstuk: “Ik kijk uit naar derby tegen Aalst”

De voorbije seizoenen was Koen Tackaert de spreekbuis van de spelers naar de technische staf, de supporters en het bestuur toe. De kapitein vertrok naar Meldert, zodat er moest uitgekeken worden naar een nieuwe aanvoerder. Tijdens de voorbereiding nam Bryan Vinck die taak op zich. “Doordat we de eindronde speelden, was de vakantie niet zo lang. Ik heb me toch even kunnen ontspannen op Lanzarote. Een tochtje op de jetski was plezant, maar daarnaast heb ik ook drie keer een looptraining gedaan, zodat ik fysiek klaar was voor de eerste training. De eerste tien dagen van de voorbereiding waren bijzonder zwaar, ook al omdat de temperaturen toen extreem waren. Ik herinner me nog de gewonnen oefenmatch tegen Borsbeke. Het zweet liep van ons af. Gelukkig moest iedereen toen slechts één helft spelen.”

Alles nieuw

Tijdens de stage kon de spelersgroep elkaar beter leren kennen. Bryan Vinck knikt instemmend. “Tijdens stage werd er aan teambuilding gedaan. Er stonden onder andere Highland Games op het programma. Dat was vrij heftig. Ik heb een dag Voltaren moeten gebruiken om te bekomen (lacht). Het was goed dat we in een ongedwongen sfeer elkaar beter leren kennen, want onze spelerskern onderging in het tussenseizoen toch nogal wat wijzigingen. Het wordt aanpassen in meerdere opzichten. Vooreerst is er de nieuwe, hogere reeks. De tegenstanders zullen we de komende weken beter moeten leren kennen, maar ik kijk nu al naar de derby tegen Aalst. Dat duel leeft. Hetzelfde verhaal geldt trouwens voor de match tegen Lokeren. Deze zomer verhuisden we ook naar de Steenberg. De locatie was niet helemaal nieuw, omdat we er in het verleden al deels op trainden. Nu hebben we er de volledige voorbereiding afgewerkt. Intussen lijkt de site helemaal klaar te zijn en ik moet zeggen dat het er keurig uitziet.”