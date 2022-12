Bryan Smeets (RWDM) naar de B-kern verwezen: middenvelder met vijf assists achter zijn naam mag vertrekken

voetbal challenger pro leagueBryan Smeets zal wellicht niet meer uitkomen voor RWDM. De aanvallende middenvelder kreeg gisteren op sinterklaasdag te horen dat hij niet langer welkom is bij de hoofdmacht van de Brusselse club, die de laatste twee weken door een dal gaat. Smeets kreeg tijdens een gesprek te horen dat hij op zoek mag naar een andere club. In afwachting traint hij apart .

Heeft Bryan Smeets de boter gegeten na de twee recente nederlagen tegen achtereenvolgens Jong Genk en Club NXT? Want tegen beide U23-ploegen waren er wel meerdere spelers die onder hun niveau acteerden. Directe aanleiding van zijn verwijdering zou blijkbaar een incident zijn waarbij de Nederlander op een onorthodoxe manier zijn ongenoegen heeft geuit na de match tegen Jong Genk.

De van Lommel SK overgekomen Smeets besefte dat hij met zijn reactie te ver was gegaan en heeft daarvoor zijn excuses aangeboden bij de desbetreffende personen. Maar blijkbaar was het kwaad dan al geschied. Op sinterklaasdag kreeg hij het bericht dat hij zich niet moest aanmelden voor de training, maar kort na de middag wel op de club werd verwacht voor een gesprek. Daar kreeg hij het onprettige nieuws te horen dat hij niet meer in de toekomstplannen past van RWDM en op zoek moet naar een andere club. Als RWDM echt van hem af wil, zal het tot een financieel vergelijk moeten komen met Smeets, die met veel poeha als eerste binnenkomende transfer van de zomermercato werd aangekondigd. Smeets heeft immers een contract tot juni 2024. Maar na zes maanden staat het huwelijk dus op springen.

Smeets kon tot dusver niet overtuigen. “Toch is Bryan een nuttige speler, want met zijn assists heeft hij ons al broodnodige punten opgeleverd”, verklaarde trainer Euvrard recent nog. “Hij werkt hard om op niveau te komen. Ik heb er alle vertrouwen in dat het goed komt”, voegde de RWDM-coach er nog aan toe. Het kan dus verkeren.

Kuis in de brede kern

In de wandelgangen is er meer dan een gerucht dat er tijdens de wintermercato een kuis wordt gehouden in de brede kern van RWDM. Afgaande op de speelminuten moeten naast Smeets ook Kurdic, Claes, Ephestion en Gécé zich zorgen maken, maar een evaluatie wordt gemaakt na de laatste wedstrijd tegen RSCA Futures. RWDM wil voorts gerichte versterkingen binnenhalen. Vooral in aanvallend opzicht. Biron scoort vlot, maar laat ook héél veel kansen liggen. Plange is op zijn beurt heel wispelturig en bleef tevens onder de hoge verwachtingen.

Volgens goed ingelichte bronnen zou Ruyssen zich niet meer gelukkig voelen met zijn statuut van invaller. Hij zou niet weigerachtig staan tegenover een vertrek tijdens de winterstop. Maar of RWDM hem wil laten gaan, is een andere vraag. Want wat als er iets gebeurt met O’Brien en Le Joncour, die beiden wat concurrentie kunnen gebruiken om scherp te blijven. De voorbije twee weken deelden ze immers mee in de malaise.

