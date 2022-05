Bryan Smeets eerste inkomende transfer voor ambitieus RWDM: “Seizoen kan niet snel genoeg beginnen”

Terwijl de werkzaamheden aan het hoofdterrein voor een nieuwe grasmat volop aan de gang zijn, zit de sportieve cel van RWDM niet stil. Enkele weken geleden had voorzitter Thierry Dailly aangekondigd dat hij minstens zes echte versterkingen wilde halen om volgend seizoen de ambities van de club te kunnen waarmaken: meestrijden voor de titel.

Met Bryan Smeets haalde RWDM alvast een ervaren offensieve middenvelder in huis. Smeets speelde pas sinds de winter voor de Limburgse club, die zich uiteindelijk nog vlot wist te handhaven in 1B. Voorheen was Smeets actief bij Sparta Rotterdam, Cambuur, De Graafschap en MVV.

De middenvelder is alvast enthousiast met zijn overgang naar de Belgische hoofdstad. “RWDM heeft grote plannen voor de toekomst en wil stappen vooruit zetten op alle vlakken. Ik kon me meteen terugvinden in de visie van de club en wil graag deel uitmaken van dit project. Voor mij kan het seizoen niet snel genoeg beginnen. Ik kijk uit naar de eerste ontmoeting met de supporters van RWDM. Die zijn gewoon geweldig, zo heb ik mogen ervaren in de onderlinge wedstrijden”, laat Smeets weten.

Achter gesloten deuren?

De kans bestaat echter dat RWDM bij de start van het nieuwe seizoen enkele matchen achter gesloten deuren zal moeten spelen naar aanleiding van de rellen na de tweede barragematch op Seraing. De club kreeg een voorstel van vijf speeldagen, waarvan drie effectief en twee met uitstel. De club gaat niet akkoord met deze sanctie en vraagt om de effectieve schorsing om te zetten in uitstel. De club roept een niet vlekkeloze organisatie van Seraing in alsook provocatie van de Luikse supporters. Maar nog veel belangrijker, RWDM geeft aan reeds acties te hebben genomen om supportersgeweld te voorkomen in de toekomst. Met de vertegenwoordigers van de verschillende supportersfederaties werden er duidelijke afspraken gemaakt over wat kan en niet kan in en rond een stadion. Er zal niet alleen gesanctioneerd worden, maar ook beloond bij goed gedrag.

