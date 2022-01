Bryan Reynolds kan zondag zijn debuut maken voor KV Kortrijk: “Club Brugge en Anderlecht hadden ook interesse in me”

Voetbal 1ABryan Reynolds stond in de belangstelling van Anderlecht, maar koos om de kleuren van KV Kortrijk te verdedigen. De 20-jarige huurling van de Italiaanse topploeg AS Roma kan zondagavond zijn debuut maken voor de Veekaa. KVK neemt het in het Guldensporenstadion op tegen landskampioen Club Brugge en ook blauw-zwart had voor zijn transfer naar de Italiaanse hoofdstad interesse in de sympathieke Amerikaan.

Dinsdagavond tegen Charleroi was er nog geen spoor van Bryan Reynolds. De papieren van de jonge Amerikaan waren nog niet in orde, maar dat zou tegen zondag geregeld moeten zijn. “Ik ben er klaar voor”, opent Reynolds het gesprek. “Mijn werkvergunning is zo goed als in orde. Ik kijk er alleszins naar uit om minuten te maken. Tegen Eupen zat ik in de tribune en ook de partij op Gent heb ik gezien. Ik was onder de indruk van het niveau. Ik vond dat er snel werd gespeeld. Ik wist niet wat te verwachten, want het Belgische voetbal is nieuw voor mij. Ik zag Club Brugge wel al eens spelen in de Champions League, maar dat is het dan ook.”

Voor ik naar Rome trok, had Club Brugge vergaande interesse in me. Ik kon toen naar Rome, Juventus, AC Milan, Inter, Club Brugge, Marseille, ... Ik had veel opties. Club Brugge was misschien een betere keuze geweest achteraf gezien, maar ik wou het op het hoogste niveau proberen. Bij Juventus kon ik meer verdienen dan bij Roma, maar ik had het gevoel dat Rome me echt wou binnenhalen. Ik wil er nog altijd slagen.”

Bijna actief bij Anderlecht

Anderlecht leek aan het langste eind te trekken en Reynolds te strikken deze winter, maar dat ging niet door. “De hoofdscout van Anderlecht is in Rome geweest en ze wilden me er graag bij, maar Murillo moest eerst vertrekken. Uiteindelijk bleef hij en zocht ik een club waar ik zeker ging spelen. Zo ben ik hier in Kortrijk beland. Ik was niet echt teleurgesteld, want ik wil gewoon tonen wat ik in mijn mars heb.”

Periode bij Roma

Reynolds vertoefde al in wereldsteden als Dallas en Roma. In de Italiaanse hoofdstad was ene José Mourinho zijn coach. “Hij kan de spelers goed motiveren. Ik vond hem een uitstekende trainer, ondanks ik weinig speelde. Hij vraagt veel van zijn spelers, maar hij is altijd eerlijk en zegt wat je werkpunten zijn.

Kortrijk is natuurlijk Rome niet, maar de nieuwe rechtsachter van KVK voelt zich er toch al thuis. “Ik woon op amper 500 meter van het stadion. Het is hier rustig en dat is wat ik nodig heb. Ik woon hier alleen, maar dat was in Rome niet anders. Ik kijk vooral veel series op Netflix en speel graag FIFA 22 op de Playstation. Iets gaan eten in de stad, is ook iets wat ik graag doe.”

