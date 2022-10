Bryan De Keyser en HO Wolvertem Merchtem voor komst van rode lantaarn Wervik: “We mogen enkel blij zijn met de drie punten”

“We spelen dit weekend in eigen huis tegen de laatste in de stand, dan moeten we dus sowieso vol voor de zege gaan”, opent De Keyser. “Eigenlijk mogen we zondagavond alleen blij zijn met de drie punten. Toch zijn dit vaak de gevaarlijkste matchen omdat er onderschatting durft op te treden. Dat moeten we zien te vermijden, want het is net vaak tegen de ploegen die onderin staan dat wij het het moeilijkste hebben.”

“Dat was dit seizoen al het geval tegen Eppegem en Roeselare en ook vorig seizoen. Er zijn geen slechte ploegen in deze reeks. Het zal dus zaak zijn die mindere statistiek om te buigen en ook tegen de ploegen onderin meer punten te pakken.”

Beste match

Vorig weekend lukte het jullie ei zo na tegen Tempo, dé favoriet voor de titel. “Klopt, tegen de Overijsenaren speelden we wat mij betreft onze beste match tot dusver. We hadden de nodige kansen en hadden een gelijkspel verdiend. Zeker omdat we helemaal op het einde door een beslissing van de ref, al dan niet foutief, nog een punt door de neus geboord zagen. Dat neemt niet weg dat we trots mogen zijn op wat we daar gepresteerd hebben tegen de individueel én collectief sterkste ploeg van de reeks. Dat moeten we meenemen naar dit weekend en dan zouden de drie punten wel eens heel dichtbij kunnen zijn. De coach zei al lachend op training dat we moeten denken dat we dit weekend weer tegen Overijse spelen.”

Eerste zes

“Het is nodig dat we nog eens winnen na de recente twee op negen” gaat de aanvaller voort. “Tegen Overijse kan je natuurlijk verliezen. Er zaten ook twee scoreloze draws bij, toch wat weinig. Zeker als je de gezonde ambitie hebt om voor een plaats bij de eerste zes te gaan. Willen we die aansluiting weer maken, moet je driepunters pakken. Zeker tegen de ploegen onderin. Laat ons daar dit weekend mee beginnen.”

“Zelf sukkelde ik in het begin van de voorbereiding met een blessure. Stilaan heb ik mijn plaats in de ploeg heroverd en dat is een fijn gevoel. Dat neemt niet weg dat ik er op training én in de matchen hard voor moet werken. Tegen Overijse vond ik bijvoorbeeld dat ik best goed speelde, net zoals de rest van de ploeg. Alleen mijn statistieken mogen nog wat de hoogte in. Tot dusver scoorde ik enkel op speeldag twee tegen Stekene. Hopelijk kan ik daar dit weekend iets aan toevoegen.”

