Brussels kan tegen Luik opnieuw rekenen op Jaylin Airington: “Ik wil me eindelijk bewijzen in de BNXT League”

Basketbal BNXT LeagueVrijdagavond neemt Brussels het in de eigen sporthal op tegen Luik. Op drie speeldagen van het einde van de reguliere Belgische competitie komt geen van beide ploegen nog in aanmerking voor kwalificatie voor de Elite Gold. Brussels recupereert eindelijk een aantal geblesseerde spelers, zodat de match al in het teken kan staan van de Elite Silver.

Brussels gaat tegen Luik op zoek naar een derde seizoenszege. De grote blessurelast zorgde ervoor dat de ploeg in de eerste ronde geen vuist kon maken. Stilaan is het einde van de tunnel op dat vlak zichtbaar. De Amerikaan Jaylin Airington (29) is een van die spelers die de voorbije weken in de lappenmand lag. Zonder onvoorziene omstandigheden is hij tegen Luik opnieuw van de partij. “Eind november kwam ik in jullie land aan. Ik heb enkele matchen kunnen spelen, maar toen viel ik geblesseerd uit met een spierletsel aan de hamstrings. Daardoor miste ik behoorlijk wat matchen. Vorig weekend waren we vrij, zodat ik pas vrijdag weer paraat kan zijn. Ik wil me eindelijk bewijzen in de BNXT League.”

Ervaring

Voor het brede publiek is Jaylin Airington nog een vrij onbekende speler, maar toch beschikt hij over veel ervaring. “Ik ben afkomstig uit Indiana, maar leef in Texas. Mijn opleiding kreeg ik dan weer in Californië. In 2017 begon mijn Europese avontuur. Eerst was ik in de Poolse competitie actief bij Wroclawek. In de daaropvolgende seizoenen kwam ik uit voor Szolnoko Olajbanyasz (Hongarije), Cherkasey (Oekraïne) en Juventus (Litouwen). Dat zijn vier competitie met een goed niveau. De BNXT-League wordt dus mijn vijfde avontuur. Ook hier voelde ik me meteen thuis. In die eerste matchen kon ik meteen ervaren dat er in jullie competitie zeer fysiek gespeeld wordt. Het spel gaat snel op en af.”

Positie?

Jaylin Airington kreeg het basketbal van thuis uit mee. “Mijn ouders, nonkel, kozijn, … iedereen in de familie speelde basketbal. Andere sporten waren nooit aan de orde. Gezien mijn gestalte (Airington meet 1m93, red.) was het logisch dat ik als guard gebruikt werd. Positie één of twee? Het kan beiden, al heb ik een lichte voorkeur voor positie twee. Met mijn snelle drive kom ik daar beter tot mijn recht.”