Brussels kan positieve lijn niet doortrekken in Elite Silver: thuisnederlaag tegen Feyenoord

Brussels kende tegen Feyenoord een aarzelende opener. De defensieve nonchalance verdween snel. De vroege 6-13-achterstand werd op het einde van het eerste quarter omgebogen in een 22-19-voorsprong. Opnieuw kenden de Brusselaars een dip. Van der Liste, Diggs en Sow zorgden bij 24-34 voor een kloof van 10 punten. Een sterke Hazard kon die achterstand bij de rust beperken tot 34-37. “We misten in die eerste helft een constante. Er waren best goede momenten, maar er waren ook momenten waarop we de tegenstander te veel ruimte gaven.” Na de rust koos Feyenoord de juiste opties. Het zorgde andermaal voor een 47-57-voorsprong. Een bevlieging van Ekamba bracht Brussels weer in de match (60-63). De thuisploeg ging door en kwam 70-67 voor. Uiteindelijk sleepte Deroover bij een 81-84-stand met drie gelukte vrijworpen een verlenging uit de brand. Daarin toonden de Nederlanders zich andermaal sterker.

Licentie

Sportief manager had een dubbel gevoel. “Eindelijk konden we een complete ploeg aan de opworp komen. De voorbije dagen voelden Proleta, Airington en Laster zich wat grieperig, maar het trio raakte speelklaar voor de eerste wedstrijd in de Elite Silver. Iedereen weet dat dit voor ons een nieuwe start moet worden. Uiteraard is deze nederlaag jammer. Feyenoord en Yoast United zijn op papier de sterkste tegenstanders in de nieuwe poule. Als manager kijk ik nu uit naar 15 maart. Dan moeten we groen licht krijg voor onze licentie voor volgend seizoen. In mijn eerste jaar als manager kostte mij dat mijn nachtrust (lacht). Het was mijn eerste keer en de club werd als het waren van nul opnieuw opgebouwd. Dit keer is de situatie helemaal anders. Nooit eerder keen ik zo rustig uit naar onze licentie. In januari hebben we al voorbereidende gesprekken gehad met de commissie. Die waren zeer positief.”