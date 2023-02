Brussels kan in slotfase carnavalsfeest van Okapi Aalst net niet verpesten

Brussels kan opnieuw rekenen op Domagoj Proleta. “Ik heb er drie heftige maanden opzitten. Twee maanden lang moest ik antibiotica slikken. Trainen mocht absoluut niet van de medische staf. Nu ben ik weer helemaal hersteld, maar uiteraard mis ik matchritme. Dat hoop ik de komende weken verder op te bouwen. We wisten vooraf dat een verplaatsing naar Aalst lastig zou zijn. De coach had ons ook gewaarschuwd voor de speciale carnavalsomstandigheden. Gezien de bijzondere sfeer, kenden we een degelijke start. Jammer dat we onze kleine voorsprong op het einde van de eerste helft nog uit handen gaven.”

Spannende eerste helft

Domagoj Proleta had dat goed gezien. De thuisploeg liep weliswaar snel 14-8 uit, maar een collectief ingesteld Brussels knokte terug en nam in het tweede quarter de teugels zelfs in handen. Deroover zorgde met drie driepunters zelfs voor een 25-30-voorsprong. Toch ging de thuisploeg met een 41-36-ruststand de kleedkamer in. Voor de thuisaanhang was Terry Deroover (na een al dan niet correcte charge) de gebeten hond. De Brusselaar ging daar goed mee om. “Ik voelde me ‘geflatteerd’ dat de thuisaanhang me in het oog had. Dat betekent dat we het niet slecht deden voor de rust.”