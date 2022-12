Brussels gaat verder zonder Pipiras en Gutenius: “We kijken uit naar nieuwe versterking”

Tegen wil en dank in werd 2022 een annus horribilis voor Brussels. De ploeg kon dit seizoen slechts twee zeges binnenhalen. Een groot deel van de sportieve malaise kan toegeschreven worden aan blessures of onvoorziene omstandigheden. Niemand kan ontkennen dat de club de voorbije maanden veel pech kende. Zowat elke speler lag al in de lappenmand. Het vroegtijdige vertrek van Jonathan Tabu werd vooraf ingeschat, de plots vaandelvlucht van Kevin Tumba was een onvoorziene streep door de rekening. De komende maanden zal de club het nu ook moeten stellen zonder de Zweed William Gutenius (30) en de Litouwer Rytis Pipiras (27). Sportief manager Nikkel Kebsi geeft meer duiding. “In onderling overleg heeft de club besloten om de samenwerking met Gutenius en Pipiras stop te zetten. Dat gebeurt met onmiddellijk ingang. We wensen beide spelers veel succes met het vervolg van hun carrière. We kijken uit naar nieuwe versterking om hen te vervangen. Met één speler zijn we al in vergevorderde onderhandelingen. We hopen snel daarover verder te kunnen communiceren.”