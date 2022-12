Brussels behaalt zonder Kevin Tumba een knappe zege tegen Leuven Bears

Brussels werkte de laatste wedstrijd van het haar af tegen Leuven Bears. De streekderby draaide uit op een 73-71-overwinning voor de thuisploeg. Toch werd er in de tribune meer gesproken over het de totaal onverwachte transfer van Kevin Tumba naar Luik en dat is jammer. De eenendertigjarige Belgian Lion debuteerde in 2011 in eerste klasse bij Bergen. Veel speelgelegenheid kreeg hij in Henegouwen niet en twee jaar later trok hij naar Leuven Bears. Daar bleef hij twee seizoenen en kwam zijn carrière in een stroomversnelling. Drie jaar Charleroi waren de voorbode voor een buitenlands avontuur. Tumba kwam achtereenvolgens uit voor Murcia (Spanja), Kolossos Rodou (Griekenland), Provence Basket (Frankrijk) en Ionikos Nikaias (Griekenland). Deze zomer was hij de grote blikvanger bij Brussels, toen de transfers werden bekendgemaakt. Tumba tekende voor drie campagnes. Aan die samenwerking komt nu een einde. Tegen Leuven Bears was de speler al niet meer van de partij. Luik vond Amerikaanse geldschieters en wist de centerspeler los te weken bij Brussels. Bij deze transfer kunnen ethische vragen gesteld worden. In welke mate is er hier sprake van competitievervalsing en in welke mate worden de regels van de fair play overtreden?